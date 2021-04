Nach der Großdemonstration der "Querdenken"-Bewegung am Samstag in Stuttgart wächst die Kritik. Viele der rund 15.000 Teilnehmer verstießen gegen die Maskenpflicht. Zum Teil gab es auch Angriffe auf Journalisten. Das Landesgesundheitsministerium unterstrich am Sonntag erneut, dass es aus seiner Sicht Möglichkeiten gegeben hätte, die Veranstaltung im Vorfeld zu verbieten.

Sendung am So , 4.4.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW