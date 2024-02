Nach dem Brand auf einem Wagen beim Fastnachtsumzug in Kehl (Ortenaukreis) am Sonntag sind noch einige Fragen zu klären, insbesondere zur Ursache des Feuers. Der Wagen einer Fastnachtsgruppe aus Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) war in Flammen aufgegangen. Mindestens acht Personen wurden verletzt, eine musste mit schweren Verbrennungen mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.