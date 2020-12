Im Ländervergleich gibt es in Baden-Württemberg nur knapp halb so viele Ganztagesangebote für Grundschulkinder wie gebraucht würden. Das geht aus dem Bericht "Bildung in Deutschland 2020" hervor, der heute in Berlin vorgelegt wurde. Demnach sind 22 Prozent der Erst- bis Viertklässler von morgens bis nachmittags in Unterricht und Betreuung, der Bedarf bis 2025 ist mit 48 Prozent aber mehr als doppelt so hoch. Damit haben Baden-Württemberg und das Saarland den höchsten Ausbaubedarf, heißt es. In ganz Deutschland fehlen den Forschern zufolge 785.000 Ganztagsplätze. Bei der Betreuung der Kleineren dagegen schneidet Baden-Württemberg sehr gut ab. Hier kümmert sich bei den Drei- bis Siebenjährigen eine Erzieherin um sieben Kinder, bei den Krippenkindern liegt der Schlüssel bei eins zu drei. Ein hoher Akademikeranteil in der Bevölkerung im Land sorgt beim Bildungsstand für einen vorderen Listenplatz. Knapp ein Drittel der 30- bis 34-Jährigen hat einen Hochschulabschluss, eine Lehre oder Fachhochschule haben 52 Prozent abgeschlossen. Etwa ein Sechstel der Menschen in dieser Altersgruppe haben gar keinen Abschluss in der Tasche.