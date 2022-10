BW will nur noch in nachhaltige Finanzanlagen investieren

Als erstes Bundesland hat sich Baden-Württemberg bei Investments in Aktien oder Anleihen der Nachhaltigkeit verschrieben. Sie soll ein Grundprinzip bei Anlageentscheidungen werden.

Das Land Baden-Württemberg will künftig nur noch in nachhaltige Finanzanlagen investieren. Das gab die grün-schwarze Landesregierung auf der Landespressekonferenz am Dienstag bekannt. Zuvor hatte die Regierung einen Gesetzentwurf von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) verabschiedet, wonach nur noch Investments in Aktien oder Anleihen von Unternehmen zulässig sind, die das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens verfolgen. Ebenfalls sollen Anreize für Unternehmen gesetzt werden, verstärkt in nachhaltige Themen zu investieren.

Auch Nachhaltigkeitsziele der UN und EU sind Kriterien

"Ich bin sehr froh über den vorgelegten Gesetzentwurf", so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die aufgrund des Klimawandels notwendige ökologische Transformation der Wirtschaft sei die wahrscheinlich größte Herausforderung unserer Zeit. Dem Finanzmarkt und dem dort investierten Vermögen käme dabei eine Schlüsselfunktion zu, sagte der Ministerpräsident. Neben dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens sind nun auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) und die Taxonomie der Europäischen Union (EU) Kriterien für Anlageentscheidungen des Landes und landeseigener Unternehmen.

Finanzminister Bayaz: Dem Kapital eine Richtung geben

Auch Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), aus dessen Ministerium der Gesetzentwurf kam, verdeutlichte die Relevanz für den Klimaschutz, den das neue Gesetz mit sich bringen würde: "Wir senden ein deutliches Signal an die Kapitalmärkte aus und wollen Anreize setzen, dass mehr in Klimaschutz und Nachhaltigkeit investiert wird. Denn wir brauchen diese privaten Investitionen, um bei Klimaschutz und Energiewende erfolgreich zu sein.", so Bayaz auf der Pressekonferenz. Man müsse dem verfügbaren Kapital in Zukunft eine Richtung geben, damit Kapital einen gesellschaftlichen und ökologischen Beitrag leisten könne.

Aus magischem Dreieck wird magisches Viereck

Die Aufnahme der Nachhaltigkeit in die Investitionskriterien des Landes stellt eine Erweiterung der bisherigen Kriterien dar. Bisher galt, dass das Land nur investierte, wenn die Anlage profitabel und sicher war, und schnell wieder zu Bargeld oder einem Bankguthaben gemacht werden konnte.

Mit der Aufnahme der Nachhaltigkeit wird aus diesem sogenannten magischen Dreieck nun ein magisches Viereck. Unternehmen, die gegen die Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele verstoßen oder in Kohle investieren, würden künftig von Anlagen ausgeschlossen, so Bayaz.

Anlagevolumen beträgt 17 Milliarden Euro

Konkret geht es im Gesetzentwurf um ein Anlagevolumen von 17 Milliarden Euro. Der größte Teil dieses Geldes stammt aus Rücklagen für die Versorgung von Beamtinnen und Beamten. Global betrachtet würden aber keine großen Dimensionen erreicht werden, sagte Kretschmann. "Aber es ist auch nicht unbedeutend", so der Ministerpräsident. Wichtig sei es, ein Signal zu senden.