Bosch will sich im Geschäft mit Wärmepumpen und Klimageräten weltweit besser aufstellen - und nimmt dafür Milliarden in die Hand. Wie die Unternehmensgruppe aus Gerlingen bei Stuttgart mitteilte, ist geplant, das Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungsgeschäft für Wohn- und kleine Gewerbegebäude vom irischen Gebäudetechnik-Konzern Johnson Controls zu übernehmen. SWR-Wirtschaftsexpertin Tina Fuchs erklärt, was das für die Zukunft von Bosch insgesamt bedeuten könnte.