Die Landesregierung will jetzt doch schrittweise aus dem Corona-Lockdown raus, trotz steigender Zahlen - in diesem Vorstoß steckt Wahlkampf drin, so die Einschätzung von Ramin Sina aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Sendung am Do , 25.2.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW