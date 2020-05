Den Ironman auf Hawaii hat er bereits beendet - auf Platz vier in seiner Altersklasse. Jetzt will der Offenburger Triathlet Jörg Scheiderbauer den bekannten Fernwanderweg "Westweg" im Schwarzwald ablaufen - für einen guten Zweck und in nur 48 Stunden. Am Ende erreicht er das Ziel erschöpft, aber glücklich. mehr...