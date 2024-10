Ämter am Limit: SWR-Redakteurin Geli Hensolt zur Lage in Behörden

Die Lage in den Behörden in Baden-Württemberg ist angespannt: Bürgerinnen und Bürger beklagen lange Wartezeiten - und die Mitarbeitenden in den Ämtern leiden unter Überlastung, unter anderem wegen Personalmangels. Der SWR hat eine exklusive Umfrage unter den Beschäftigten in Behörden in BW durchgeführt. Geli Hensolt erläutert im Gespräch mit Georg Bruder bei SWR Aktuell die Ergebnisse.