In Baden-Württemberg scheint der Andrang an den Coronavirus-Teststationen zurückzugehen. Das hat Folgen - obwohl, weil die Delta-Variante auf dem Vormarsch ist.

Mehr Geimpfte, Lockerungen und sinkende Infektionszahlen - die Nachfrage nach kostenlosen Corona-Schnelltests in Baden-Württemberg geht zurück. Laut der Kassenärztllichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) werden in diesen Tagen viele Abstrichstellen geschlossen.

So haben unter anderem die Zentrale Abklärungsstelle Covid-19 Karlsruhe, die Abstrichstelle Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) und die Abstrichstelle Offenburg (Ortenaukreis) am Mittwoch dicht gemacht. Auch das Corona-Abstrichzentrum in Wernau (Kreis Esslingen) ist ab sofort geschlossen.

Testzentren werden geschlossen oder reduzieren die Öffnungszeiten

In Stuttgart soll am Donnerstag das Testzelt auf dem Schlossplatz abgebaut werden. Die Stadt Ludwigsburg verkürzt ab sofort die Öffnungszeiten der städtischen Schnellteststellen, die Teststelle auf der Bärenwiese öffnet nur noch nach Bedarf. Die Stadt Friedrichshafen schließt zum Ende der Woche die beiden städtischen Corona-Schnelltestzentren. Aufgrund der Lockerungen bei der Testpflicht seien die verbleibenden 17 Testzentren privater Anbieter ausreichend, so die Stadt. In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat man sich dazu entschlossen, die Teststation auf dem Marktplatz weiter zu betreiben.

Wie stark die Nachfrage nach den Tests landesweit sinkt, lässt sich nach Angaben des Sozialministeriums nicht beziffern. Insgesamt seien rund 7.700 Stellen bei der Kassenärztlichen Vereinigung registriert. Wann sie nicht mehr benötigt werden, sei aktuell nicht absehbar.

"Auch bei den aktuell niedrigen Infektionszahlen werden vor allem mit Blick auf die Reiserückkehrer im Sommer und die sich ausbreitende Delta-Variante Testkapazitäten weiter benötigt", sagte ein Ministeriumssprecher.

Kretschmann warnt vor Delta-Variante

Zuvor hatte auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor möglichen Folgen der derzeitigen Lockerungen und Entwicklungen gewarnt. Er mache sich große Sorgen, dass sich die Delta-Variante weiter unaufhaltsam ausbreite, so der Grünen-Politiker am Dienstag.

Mit Blick auf die feiernden Fußball-Fans in den Stadien sei das seiner Ansicht nach möglich. "Wenn ich diese Bilder sehe, ist mir da ganz mulmig", hatte Kretschmann gesagt. Auch einen weiteren Lockdown hatte er nicht ausgeschlossen.

Nach einer aktuellen Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) dürfte mindestens jede zweite Corona-Ansteckung in der laufenden Woche auf die Delta-Variante zurückgehen. Es sei damit zu rechnen, dass die in Indien entdeckte Mutante derzeit "mindestens die Hälfte aller Neuinfektionen ausmacht", so das RKI in einem Bericht vom Mittwochabend.

Der Anteil von Delta an einer Stichprobe aus dem Zeitraum 14. bis 20. Juni wird darin mit rund 37 Prozent beziffert. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Woche zuvor, als es noch 17 Prozent waren. Auch in Baden-Württemberg steigt der Anteil der Delta-Variante an den Infektionsfällen laut Landesgesundheitsamt weiter an.