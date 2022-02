Sturmtief "Antonia" könnte Baden-Württemberg stärker treffen - Experten warnen vor Orkanböen

Mit dem Tief "Antonia" droht in der Nacht zu Montag der nächste schwere Sturm. Diesmal könnte es in Baden-Württemberg heftiger werden als die vergangenen Tage, warnt der Wetterdienst.

Während Baden-Württemberg die Sturmtiefs "Ylenia" und "Zeynep" zuletzt relativ glimpflich überstanden hat, könnte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) diesmal noch heftiger werden. "Für Baden-Württemberg kann 'Antonia' stärker sein", sagte ein Sprecher am Sonntag.

Während die Kaltfront in der Nacht auf Montag über das Land ziehe, könne es örtlich Gewitter geben. Dann seien auch in den Niederungen orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern möglich, warnten die Meteorologen. "Die können hohes Gefahrenpotenzial haben, besonders wenn Äste schon vom letzten Sturm angeknackst sind", sagte der Sprecher.

Sturmtief in Höhenlagen vor allem in der Nacht erwartet

Das Sturmtief soll im Verlauf des heutigen Sonntags zunächst starke bis stürmische Böen bis 65 Stundenkilometer bringen und ab dem Abend weiter an Fahrt gewinnen. Der Sprecher rechne damit, dass die höchste Gewittergefahr in der folgenden Nacht zwischen 2 Uhr und 4 Uhr in der Nacht herrsche und speziell die Nordhälfte und den Osten Baden-Württembergs treffen könnte. Die Unwetterwarnung gilt aber in erster Linie für die Höhenlagen, also für den Schwarzwald und die Schwäbische Alb oberhalb von 800 Metern sowie für den Odenwald auf über 600 Metern. Hier sei mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen. Auf den höchsten Schwarzwaldgipfeln wie dem Feldberg seien auch Böen mit bis zu 130 Stundenkilometern zu erwarten.

Die Wetterexperten warnten deshalb vor einer extremen Gefahr durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. "Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien", empfiehlt der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart.

Was tun bei Sturm? Vier Tipps der Landesregierung Zu Hause bleiben. Versuchen Sie sich weitgehend nicht im Freien aufzuhalten Wenn man draußen überrascht wird: Suchen Sie Schutz in Gebäuden oder meiden Sie zumindest ungeschützte Flächen, auf denen man von herumfliegenden Gegenständen getroffen werden könnte Zu Hause: Fenster und Rollläden geschlossen halten und bewegliche Gegenstände im Freien (Fahrräder, Gartenmöbel) möglichst vorab sichern Bei Starkregen/Gewitter: Keller meiden! Empfindliche elektrische Geräte vom Netz nehmen. Nicht duschen oder baden.

Minister Hauk ruft zur Vorsicht - Bahn warnt vor Reisen

Der Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU), hatte bereits im Vorfeld zu den jüngsten Stürmen dazu aufgerufen, Waldgebiete zu meiden. Waldwege könnten durch Regen zudem ausgespült und dadurch beschädigt werden.

"Wer bei orkanartigen Böen die Wälder betritt, begibt sich in Lebensgefahr. Auch beim Befahren von Straßen, die durch oder entlang von Wäldern führen, ist besondere Vorsicht angezeigt."

Nach wie vor ist der Bahnverkehr durch den Sturm der vergangenen Tage eingeschränkt. Die Behinderungen im Fernverkehr durch Schäden in Norddeutschland sind teilweise auch in Baden-Württemberg zu spüren. Die Bahn ruft daher auf der Webseite und auf Twitter dazu auf, Bahnfahrten von oder nach Norddeutschland zu vermeiden. Der Bahnverkehr werde mindestens bis Montagnachmittag beeinträchtigt sein.

Wichtiger Reisehinweis der Bahn

Zuvor durch "Zeynep" schwere Schäden und ein Toter

Bereits zum Beginn des Wochenendes hat "Zeynep" in Deutschland für Chaos und Verwüstung gesorgt. Zwar ist der Sturm in Baden-Württemberg nicht so heftig gewesen wie in anderen Teilen der Republik, dennoch kam es zu mehreren Schäden.

In Stuttgart wurde ein Blechdach von einem Haus gerissen und stürzte auf parkende Autos. Ein Mann bei Calw kam durch herunterstürzende Baumteile ums Leben. Auf dem Feldberg wurde eine Böe mit 137,5 Kilometern pro Stunde gemessen. Bahnen vielen zum Teil stundenlang aus. Bereits am Donnerstag fegte Sturmtief "Ylenia" über Deutschland - hat aber in Baden-Württemberg keine größeren Schäden hinterlassen.