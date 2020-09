Ministerpräsident Kretschmann ist wieder voll im Dienst, obwohl seine Kolonne am Montag in einen schweren Autounfall auf der A81 verwickelt wurde. In einer solchen Situation stecken Politiker in einem Dilemma, erklärt der Psychologe und Politikwissenschaftler Thomas Kliche.

SWR: Welche Botschaft sendet es nach außen, dass Ministerpräsident Kretschmann seine Sommertour fortsetzt?

Thomas Kliche: Weitermachen! Aber die Frage ist ja auch, was soll er denn machen? Soll er jetzt sagen "Oh, ich bin so betroffen, ich bleibe zuhause"? Soll er die Angehörigen besuchen, die er eigentlich gar nicht kennt? Er signalisiert: Ich bleibe bei meiner Pflicht und das ist wichtig genug, um das auch Ernst zu nehmen. Das ist auch nicht völlig abwegig: Die meisten Menschen oder viele Menschen heutzutage stellen sich Politiker eher als so eine Art seelischen Mülleimer vor, den man mit Vorwürfen füllen kann. Wenn irgendetwas nicht läuft, dann sind "die da oben" Schuld und das sind die Politiker. Aber tatsächlich hat ein Politiker einen unglaublichen Terminkalender, je nachdem, ob er womöglich noch in entscheidungsgestaltenden Ämtern sitzt.

Ein Politiker hat drei Haupt-Zielgruppen, die muss er alle bei der Stange halten: Die Wählerinnen und Wähler, die ihn geschickt haben, sind die erste. Zu denen hält er Kontakt in seinem Wahlkreis oder auf Touren und Veranstaltungen. Dann hat er aber auch die Parteimitglieder und Parteifunktionäre, die müssen auch verstehen was er tut, damit sie ihn wieder auf die Wahlliste setzen und ihm nicht in den Rücken fallen. Und drittens hat er noch alle Bündnispartner in der Politik, die er in Prozesse einbinden muss, die er mitnehmen muss und für die er Pläne machen muss. Das heißt, er ist ein rund um die Uhr beschäftigter Kommunikationsmanager. Aber wenn er da aussteigt, dann verliert er so viel an Vorarbeiten, dass selbst eine Sommerpause inzwischen schwierig zu organisieren ist. Das machen alle zur gleichen Zeit, sonst geht es gar nicht mehr.

Also viel Druck, der da auf dem Ministerpräsidenten lastet. Trotzdem wäre nach so einem Unfall, wie am Montag auf der A81, jeder andere Arbeitnehmer zunächst einmal krank geschrieben gewesen. Ist der Politikbetrieb so, dass man einfach funktionieren muss?

Ein Arbeitnehmer entscheidet selbst, ob er sich krank schreiben lassen möchte. Ob jetzt der Ministerpräsident viel von dem Unfall mitbekommen hat und selbst unter Schock stand, ist eine andere Sache. Er zeigt damit auch: "Ich bin kein Weichei, ich kann was wegstecken und ich kann was auf meine Schultern nehmen und weitermachen." Ob das nur ein gutes Signal ist, ist die Frage. Aber sich jetzt zurückzuziehen und zu sagen "oh je" wäre vielleicht auch kein ganz gutes Signal. Also, was er auch macht, es ist nicht optimal. Das heißt, er macht das was ihm am ehesten seine Pflicht zu sein scheint.

Sie haben eben schon gesagt, wir können es nicht beurteilen wie es dem Ministerpräsidenten geht. Aber wäre Schwäche zu zeigen am Ende auch nicht einfach menschlich und für viele nachvollziehbar gewesen?

Politiker müssen Schwäche sehr dosiert einsetzen. Auf der einen Seite gibt es einen Sympathieeffekt von Schwäche, der heißt in der Psychologie "Pratfall Effect". Das heißt, wenn jemand auf den Hintern fällt oder es geht ihm mal schlecht, dann scheint er uns näher und sympathischer zu sein und nicht so weit weg. Auf der anderen Seite sind Politiker gerade dafür da nicht schwach zu sein, sondern, um für uns unsere Interessen durchzusetzen und unsere Zukunft zu gestalten. Da sind wir gegenüber Schwäche relativ unnachgiebig. Es gibt bestimmte Arten von Schwäche, die wir bei Politikern überhaupt nicht gerne mögen, nämlich alle, die irgendetwas mit seelischer Verletzbarkeit und Unberechenbarkeit oder einem Mangel an Standvermögen zu tun haben. Deswegen werden zum Beispiel psychische Erkrankungen bei Politikern in der Regel auch nicht eingestanden. Also eine Politikerin oder ein Politiker kann sagen "Ich habe Krebs", aber er könnte nicht sagen "Ich habe die Volkskrankheit Depression" oder "Ich habe die Volkskrankheit Angststörung." Gut, die sind bei Politikern sehr unwahrscheinlich, die werden auf dem Weg dahin ausgesiebt, aber Depressionen sind nun wirklich eine verbreitete Sache. Da ist noch viel tabuisiert.

Informationen zum Interviewpartner Der gebürtige Freiburger Thomas Kliche ist Professor für Bildungsmanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Zu seinen Schwerpunkten gehört die Politische Psychologie.

So lief der Unfall mit Winfried Kretschmanns Kolonne ab

Laut Polizei war der Wagen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf der A81 zwischen Boxberg und Möckmühl (beide Kreis Heilbronn) am Montagabend auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten, gegen eine Leitplanke geprallt und auf der Standspur zum Stehen gekommen. Ein Begleitfahrzeug aus Kretschmanns Kolonne hielt am Standstreifen, um die Unfallstelle zu sichern und Erste Hilfe zu leisten. Ein nachfolgendes Fahrzeug - nicht aus der Kolonne des Ministerpräsidenten - kam ebenfalls aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines der Kolonnenfahrzeuge. Bei dem Unfall wurde ein einjähriges Mädchen im Kindersitz auf der Rückbank nach Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt. Der 33 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt schwere, seine 29-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Kretschmann selbst blieb unversehrt, sein Dienstwagen war am Folgeunfall nicht beteiligt. Die beteiligten Personen aus der Fahrzeugkolonne wurden nicht verletzt.