Hygiene, Durchführung, Abrechnung: Chaos bei Kontrollen der Corona-Testzentren in BW

Corona-Teststellen gibt es überall im Land. Container mit der Aufschrift "Corona-Schnelltest kostenlos" stehen auf Parkplätzen und vor Restaurants in Baden-Württemberg. Das Stäbchen in die Nase stecken lassen, kann man sich in Bars, Nagelstudios und Cafés vom Allgäu bis in den Schwarzwald. Beispiel Freiburg: Allein im Stadtgebiet und im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gibt es derzeit etwa 320 Corona-Teststellen, so das Gesundheitsamt Freiburg vergangene Woche. Gut die Hälfte wird von Ärztinnen und Ärzten, Kliniken oder Apothekern betrieben, die übrigen von privaten Unternehmerinnen und Unternehmern. 120 weitere Zulassungsanträge sind derzeit noch beim Gesundheitsamt Freiburg in Bearbeitung.

Das funktioniert so: Wer ein Corona-Testzentrum aufmachen möchte und weder Ärztin, Apotheker noch Rettungsdienst oder Klinik ist, muss vom örtlichen Gesundheitsamt beauftragt werden. Um diesen Auftrag zu bekommen, müssen Anwärter geeignete Räumlichkeiten, Test- und Hygienekonzept sowie Schulungen für das Personal nachweisen. Erteilt das Gesundheitsamt den Auftrag, können sich die Betreiberinnen und Betreiber des Testzentrums bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) zur Abrechnung registrieren.

Durchgeführte Tests (Testmaterial) und Leistung (Probenentnahme, Ausstellung des Testzertifikats) können dann mit der KVBW abgerechnet werden - 4,50 Euro gab es in Dezember und Januar pro verbrauchtem Testkit, ab Februar sind es 3,50 Euro - das Geld kommt aus dem Bundeshaushalt, festgehalten ist das in der Coronavirus-Testverordnung (TestV). Für Abwicklung und Prüfung der Abrechnungen bekommen die Kassenärztlichen Vereinigungen laut TestV 3,5 Prozent der Gesamtausgaben. Dort steht auch, dass Teststellen pro erbrachter Leistung - also für jede durchgeführte Testung - acht Euro bekommen. Die TestV schreibt außerdem vor, dass Betreiberinnen und Betreiber nicht-ärztlicher Schnelltestzentren die Ergebnisse der Tests an die Corona-Warn-App übermitteln, die Zahl der erbrachten Bürgertests sowie die Zahl der positiven Tests jeden Monat an das zuständige Gesundheitsamt übermitteln müssen.