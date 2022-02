Corona-Lockerungen sollen ab März auch in BW kommen - aber Kretschmann will Absicherung

Laut Bund und Ländern sollen ab dem 20. März alle "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen" entfallen, wenn die Situation in den Kliniken es zulässt. Kretschmann möchte aber handlungsfähig bleiben.

Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sind sich einig: Die meisten Corona-Beschränkungen sollen bis zum 20. März wegfallen. "Wir können zuversichtlicher in die Zukunft schauen, als wir es bisher konnten", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Es sollen so viele Beschränkungen wie nach der aktuellen Lage möglich zurückgenommen werden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) betonte nach der Konferenz: "Wir waren uns in der Bewertung der Lage einig. Es ist Zeit weiter kontrolliert zu lockern, aber dabei besonnen zu bleiben." Man werde nun in der Landesregierung beraten und entscheiden, wie die Regelungen in Baden-Württemberg umgesetzt werden können.

Gleichzeitig sollen so viele flankierende Maßnahmen wie nötig aufrechterhalten werden, um das Erreichte nicht zu gefährden und die Bürgerinnen und Bürger weiterhin vor schweren Verläufen möglichst gut zu schützen. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei und es kann die nächste Variante um die Ecke kommen. Und dann müssen wir etwas tun können", so Bundeskanzler Scholz.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Gespräch. Die meisten Corona-Regelungen sollen ab dem 20. März wegfallen, die Maskenpflicht wird aber weiterhin in vielen Bereichen gelten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Reuters/Pool | Michele Tantussi

Öffnungen sollen in einem Drei-Stufen-Plan kommen

Laut Beschlusspapier sind Corona-Lockerungen in einem Drei-Schritt-Verfahren geplant:

Schritt 1:

Private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene sind wieder ohne Begrenzung der Teilnehmendenzahl möglich. Sobald eine ungeimpfte Person an einer Zusammenkunft teilnimmt, gelten weiterhin die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen: Das Treffen ist dann auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt.

Im Einzelhandel soll bundesweit die 2G-Regel fallen. Der Zugang zum Einzelhandel soll für alle Personen ohne Kontrollen möglich sein. In Baden-Württemberg ist das bereits der Fall. Weiterhin gilt aber eine Maskenpflicht.

Schritt 2:

Unter Berücksichtigung der Situation in den Krankenhäusern sollen ab dem 4. März 2022 der Zugang zur Gastronomie für Geimpfte, Genesene und Personen mit tagesaktuellem Test ermöglicht werden (3G-Regelung). Das gilt auch für Übernachtungsangebote. Diskotheken und Clubs werden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung (2G-Plus) geöffnet.

Bei Veranstaltungen in Innenräumen ist ebenfalls ab dem 4. März maximal eine Auslastung von 60 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität zulässig, wobei die Personenzahl von 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht überschritten werden darf. Bei Veranstaltungen im Freien ist maximal eine Auslastung von 75 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität zulässig, wobei die Personenzahl von 25.000 nicht überschritten werden darf.

Schritt 3:

In einem dritten Schritt sollen ab dem 20. März alle tief­greifenderen Schutzmaßnahmen entfallen, auch die nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtenden Homeoffice-Regelungen. Die Maskenpflicht soll aber über den 20. März hinaus in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen gelten.

Kretschmann: "Lockerungen sind durch Besonnenheit möglich"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bedankte sich nach der Konferenz bei der Bevölkerung für das Durchhalten in der Pandemie, besonders bei den Menschen, die sich haben Impfen lassen. Nicht zuletzt sei man wegen der Geimpften bisher so gut durch die Omikron-Welle gekommen. "Entscheidend ist, dass wir aufmerksam bleiben und mit Bedacht Schritt für Schritt öffnen." Dabei müsse man die Lage in den Krankenhäusern genau beobachten, damit man schnell gegensteuern könne.

Weiterhin Handlungsmöglichkeiten durch Schutzmaßnahmen nötig

Allerdings pochte der Ministerpräsident bei der Konferenz darauf, dass auch nach dem 19. März die Länder in Bezug auf Corona-Maßnahmen handlungsfähig bleiben müssten. Er habe daher eine Protokollerklärung abgegeben, "in der wir den Bundestag auffordern es den Ländern über den 19. März hinaus zu ermöglichen, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zu ergreifen." Damit hätten die Länder weiterhin bei Bedarf einen wirksamen Instrumentenkasten. "Meiner Meinung nach ist es nicht sinnvoll mutig Lockerungen zu begehen und gleichzeitig den Instrumentenkasten zu vermindern", so Kretschmann. Wenn sich die Situation doch wieder verschlechtern sollte, könnten die Länder schnell wieder Maßnahmen ergreifen. Der Ministerpräsident hatte schon in den vergangenen Tagen betont, dass der "Instrumentenkasten" der Länder für den Ernstfall gefüllt bleiben müsse.

Nochmalige Bekräftigung für eine Impfpflicht

Laut Kretschmann raten Experten, sich schon jetzt bestmöglich für Herbst und Winter zu rüsten. Denn man müsse davon ausgehen, dass eine neue Corona-Variante auftritt. Sehr sicher sei wohl, dass eine weitere Infektionswelle kommen werde. "Deshalb haben wir heute gemeinsam eine Einführung einer allgemeinen Impfpflicht bekräftigt. Denn eine Impfung ist der bestmögliche Schutz." Dafür müsse man jetzt das kommende Frühjahr und den Sommer nutzen. "Wenn wir alle vorsichtig bleiben und die Impflücke schließen, dann haben wir gute Chancen auf ein Ende der Pandemie und dann werden wir unsere Freiheiten ganz zurückgewinnen."

Nächste Bund-Länder-Konferenz soll im März stattfinden

Im Beschlusspapier der Konferenz heißt es, Bund und Länder würden das weitere Infektionsgeschehen aufmerksam beobachten. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sollen sich am 17. März erneut zur Corona-Pandemie austauschen. Sollte es die Lage erforderlich machen, werde das Treffen vorgezogen.