Die diesjährige NABU-Vogelzählung "Stunde der Wintervögel" Anfang des Jahres hat den Mitmachrekord gebrochen. Mehr als 236.000 Menschen nahmen bundesweit teil - ein Plus von 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch in Baden-Württemberg waren mehr als 23.000 Menschen beteiligt, sie meldeten über eine Millionen Vögel aus über 16.000 Gärten. "Im Coronajahr haben deutlich mehr Menschen ihre Begeisterung für die Natur und die Vogelwelt vor ihrer Haustüre entdeckt", so NABU-Vogelexperte Stefan Bosch in einer Mitteilung. Dabei wurden jedoch deutlich weniger Vögel gesichtet - nur durchschnittlich 32 statt 36 im Jahr 2020 pro Garten. Laut NABU liege das vermutlich am schwachen Einflug der Wintergäste aus dem Norden sowie am Wintereinbruch kurz vor dem Zählwochenende.