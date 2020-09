per Mail teilen

Naturschützer und Wasserversorger wollen wissen, wo Bauern welche und wie viele Pestizide einsetzen. Baden-Württemberg gibt diese Daten aber trotz dreier Niederlagen vor Gericht nicht heraus.

Im Kampf um Transparenz im Umgang mit Pestiziden sehen sich Naturschützer und Wasserversorger mittlerweile durch drei Gerichtsurteile bestätigt. Der Naturschutzbund (NABU) Baden-Württemberg und der Zweckverband Landeswasserversorgung hatten mehrfach gegen das Land geklagt. Konkret hatten sie von der Landwirtschaftsverwaltung des Landes die Weitergabe anonymer Daten von Agrarbetrieben zum Einsatz von Pestiziden gefordert. In drei Verfahren liegen in erster Instanz Urteile vor, die die Landesregierung zur Herausgabe von Daten über den Einsatz von Pestiziden auf landwirtschaftlichen Flächen in Natur- und Wasserschutzgebieten verpflichten. Drei weitere Verfahren sind noch anhängig.

Das Land - vertreten durch die Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg - ist gegen alle Urteile in Berufung gegangen. Die Verwaltung trage keine Daten für eine Gesamtstatistik zusammen, die veröffentlicht werden könnten, hieß es aus dem Agrarministerium. Die geforderten Daten lägen der Verwaltung schlichtweg nicht vor. Die Behörden hatten die Herausgabe bislang mit Verweis auf einen Paragrafen im Bundespflanzenschutzgesetz verweigert, der die Veröffentlichung nur in Einzelfällen und bei berechtigtem Interesse vorsieht.

NABU-Chef: "EU-weit verbriefte Bürgerrechte nicht mit Füßen treten"

"Mit der Geheimniskrämerei beim Thema Pestizide muss endlich Schluss sein", sagte der Landesvorsitzenden des NABU, Johannes Enssle. "Die grün-schwarze Landesregierung darf EU-weit verbriefte Bürgerrechte, wie das Transparenz-Prinzip und den Zugang zu Umweltinformationen, nicht mit Füßen treten." Er rechne angesichts der aktuellen Rechtsprechung damit, dass über kurz oder lang alle Pestiziddaten öffentlich zugänglich sein werden

Die Verwaltungsgerichte in Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg hatten die Landesregierung verpflichtet, Daten über den Pestizideinsatz in Baden-Württemberg herauszugeben. Weitere Verfahren laufen den Angaben zufolge derzeit in den Regierungsbezirken Stuttgart, Tübingen und Karlsruhe.

Wasserversorger fordern Daten zum Trinkwasserschutz

Der Geschäftsführer des Zweckverbands Landeswasserversorgung, Frieder Haakh, wies darauf hin, dass durch zugängliche Daten Wasseruntersuchungen deutlich wirtschaftlicher und effizienter gestaltet werden könnten. "Ohne diese Informationen suchen wir quasi nach der Nadel im Heuhaufen." Von 285 Wirkstoffen, die in Deutschland in Pflanzenschutzmitteln erlaubt seien, untersuche man aus Kostengründen derzeit nur rund 120. "Wenn ich weiß, was angewendet wird, kann ich gezielt danach suchen", so Haakh.

"Wir fordern das Land seit Jahren zu umfassender Transparenz im Umgang mit Stoffen auf, die das Trinkwasser gefährden können - bislang erfolglos." Frieder Haakh, Geschäftsführer des Zweckverbands Landeswasserversorgung

Der Geschäftsführer wundert sich nach eigenen Worten, dass das Land nach den drei Urteilen weiteres Geld in Anwälte und Prozesse steckt, anstatt mit diesen Mitteln eine Datenbank aufzubauen. "Hat die Landesregierung etwas zu verbergen?", fragte er. Da die Landwirte ihren Pestizideinsatz ohnehin protokollieren müssen, entstehe durch eine Datenbank kein weiterer bürokratischer Aufwand.

Landesdatenschützer fordert Transparenz

Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink sieht in den drei Urteilen ebenfalls einen klaren Auftrag, für mehr Transparenz im Umgang mit Pestiziden zu sorgen. Baden-Württemberg agiere bislang zu zögerlich in Sachen Informationsfreiheit. "Die Daten zur Pestizidausbringung müssen auf den Tisch", forderte Brink.

In Zeiten von Fake News sei es umso wichtiger, dass Bürger öffentliche Daten zur Verfügung gestellt bekommen. "Die Verwaltung muss lernen, dass sie Dienstleister ist", sagte Brink. Gefahren für Betriebsgeheimnisse oder den Datenschutz sieht er nicht. Schon heute sei etwa transparent, was ein Landwirt an Subventionen bekomme.

NABU-Chef Enssle erklärte, es gehe nicht darum, einzelne Landwirte an den Pranger zu stellen. Die Daten seien anonymisiert angefordert worden. Beim Pflanzenschutz brauche es allerdings Transparenz. NABU und Landeswasserversorgung kündigten an, bei Bedarf durch alle gerichtlichen Instanzen zu gehen.