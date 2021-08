per Mail teilen

Der NABU ruft ab heute zum Insektenzählen auf. Im Fokus steht der Marienkäfer. Wir wollen wissen, welche Arten es in Deutschland gibt, sagt Projektleiterin Daniela Franzisi im SWR.

Daniela Franzisi ist Projektleiterin für den Insektensommer beim NABU. SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern hat mir ihr gesprochen.

Arne Wiechern, SWR Aktuell: Warum ist es wichtig, einen exakten Überblick zu haben, welche Insekten sich in den Gärten und in der Natur tummeln?

Daniela Franzisi: Das Citizen-Science-Projekt, NABU-Insektensommer, ist wichtig, damit wir eine Bandbreite über die Insekten erhalten, die in Deutschland vorkommen. Man denkt immer, es gibt zu allem Statistiken und Zahlen. Bei den Insekten ist das leider nicht der Fall. Das heißt: wir machen eine bundesweite Zählung zu Insekten. Ein spezieller Fokus dabei liegt auf dem Marienkäfer.

Warum der Marienkäfer?

Wir wollen, dass viele Menschen bei dieser Aktion mitmachen. Wir merken auch, dass Insekten nicht die Tiergruppe sind, die vielen Menschen bekannt ist oder wo man sich herantraut. Der Marienkäfer ist natürlich ein Sympathieträger und deshalb geeignet, um zu sagen: Schaut doch erst einmal nach den Marienkäfern. Ihr könnt aber auch alle anderen Insekten melden, die ihr erkennt.

Das Tolle beim Marienkäfer ist, dass es ja nicht nur den Glücksbringer, also den Siebenpunkt-Marienkäfer, gibt. Es gibt in Deutschland bis zu 70 verschiedene Arten. Allein das ist etwas, was man lernen kann. Dafür ist die Aktion gedacht. Wir wollen die Menschen mitnehmen, dass sie die Welt der Insekten entdecken können.

Wie bei vielen Tier- und Pflanzenarten gibt es auch bei Marienkäfern inzwischen ausländische Arten, die sich bei uns in Deutschland breitmachen. Wie problematisch sind die?

Speziell beim Insektensommer fragen wir danach, ob man den heimischen Siebenpunkt-Marienkäfer oder vielleicht den Asiatischen Marienkäfer häufiger entdeckt hat. Der Asiatische Marienkäfer ist in Deutschland schon seit Jahren vertreten. Das ist eine Art, die es hier früher nicht gab. Wir wollen durch die Zählung beobachten, ob die eine oder andere Art weniger oder häufiger gesehen wird. Dadurch wollen wir die Auswirkungen bewerten.

Ein Siebenpunkt-Marienkäfer (links) und ein Asiatischer Marienkäfer (rechts) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache, picture alliance/dpa | Rainer Jensen - Montage: SWR

Bei Insekten ist es immer ein bisschen schwierig, einschätzen zu können, inwiefern eingewanderte Arten langfristige Auswirkungen haben. Man schaut oft nicht so genau hin oder erkennt die Auswirkungen erst, wenn es fast schon zu spät ist und man nichts mehr rückgängig machen kann. Beim Asiatischen Marienkäfer sind wir aber noch entspannt. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass die Menschen beide Arten noch recht häufig sehen. Aber wir werden in den nächsten Jahren weiter beobachten, wie sich das entwickelt.

Wie kann ich als Laie denn genau unterscheiden, welcher Marienkäfer zu welcher Art gehört. Gibt es vom NABU Begleitmaterial?

Wenn Sie herausgefunden haben, dass es ein Marienkäfer ist, können Sie auch das melden. Wir bieten die Aktion so an, dass man unabhängig vom Wissensstand über die Arten, mitmachen kann. Man kann also zum Beispiel nur "Käfer" melden oder auch "Marienkäfer" oder "Siebenpunkt-Marienkäfer".

Wir haben aber auch zahlreiche Hilfsmaterialien. Zum einen gibt es auf unserer Webseite natürlich unterschiedlichste Informationen, gerade zu den Marienkäfern. Es gibt eine Zählhilfe, die man sich kostenlos herunterladen kann. Da ist noch einmal genau erklärt, wie der Asiatische Marienkäfer und der Siebenpunkt-Marienkäfer aussieht. Außerdem haben wir für dieses Jahr eine neue Web-App entwickelt. Die heißt NABU-Insektensommer, also genauso wie die Aktion. Die kann man sich per Link über die Internetseite herunterladen. Da gibt es eine integrierte Bilderkennung.