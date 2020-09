Das vergangene Jahr war aus Sicht des Naturschutzbundes (NABU) Baden-Württemberg äußerst erfolgreich für den Naturschutz. Diese Bilanz zogen NABU-Vertreter am Montag auf ihrer Jahrespressekonferenz in Stuttgart. Umweltschutz sei im Jahr 2019 ins Zentrum der Gesellschaft gerückt, hieß es. Als größte Erfolge wertet der NABU Baden-Württemberg Projekte für mehr Blütenvielfalt in Gemeinden und Privatgärten sowie für mehr Artenvielfalt in der Landwirtschaft. Außerdem wurde lobend hervorgehoben, dass die Landesregierung den Schutz der Biodiversität gesetzlich festgeschrieben habe. Das Großprojekt "Lebensader Oberrhein", das nach sechs Jahren endete, habe zudem bereits verschwundene Vogelarten wie die Heidelerche und Kiebitz zurückgebracht. Als Herausforderung für die Zukunft nannte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle, den Dialog mit der Landwirtschaft fortzusetzen. Der NABU Baden-Württemberg hat mehr als 114.000 Mitglieder und ist landesweit in rund 250 Gruppen organisiert.