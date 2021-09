Deutlich weniger Wespen bei NABU-Mitmachaktion gesichtet

Bei der jährlich stattfindenden Zählaktion des Naturschutzbundes (NABU) sind deutlich weniger Wespen gezählt worden als in den Vorjahren. Laut einer Mitteilung des NABU wurden in diesem Jahr in Baden-Württemberg nur 4,5 Wespen pro Meldung gesichtet. 2020 waren es noch im Schnitt 11,5 Wespen. Eine mögliche Erklärung sah NABU-Insektenexpertin Sabine Holmgeirsson im sehr nassen Frühjahr und Hochsommer: "In der Folge gab es weniger Wespenstaaten und möglicherweise auch weniger Individuen pro Staat. Zusätzlich war die Zählwoche im August relativ kalt, weshalb in dieser Zeit weniger Wespen gemeldet wurden." Auf dem Spitzenplatz rangiert - wie in den Jahren zuvor - die Ackerhummel. Landesweit nahmen 13.000 Menschen an der Beobachtungsaktion teil. "Das Interesse und Engagement für unsere heimischen Insekten sind auch dringend nötig, denn das Insektensterben geht weiter“, sagte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle.