Kliniken in finanzieller Not Mutter-Kind-Kuren wegen Corona-Krise gefährdet

Wegen der Corona-Pandemie kommen einige Mutter-Vater-Kind-Kurkliniken in finanzielle Probleme. Es können weniger Plätze belegt werden, es gibt viele plötzliche Absagen und ein Rettungsschirm ist ausgelaufen. Das Caritas-Haus am Feldberg sieht sich sogar in seiner Existenz bedroht.