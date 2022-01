Polizei Heidelberg gründet nach mutmaßlichem Amoklauf Ermittlungsgruppe "Botanik"

Die Polizei will mit einer Ermittlungsgruppe die Hintergründe des mutmaßlichen Amoklaufs an der Heidelberger Uni aufklären. Am Montag hatte dort ein 18-Jähriger um sich geschossen.

Man habe eine Ermittlungsgruppe namens "Botanik" mit 32 Personen gegründet, gab der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Stuttgart bekannt. Er sei sich sicher, dass es gelingen werde, rasch Licht ins Dunkle zu bringen.

Heidelberger Ermittlungsgruppe "Botanik" gegründet

Der Name ist darauf zurückzuführen, dass das betroffene Uni-Gebäude an den Botanischen Garten grenzt. Die Ermittler, unter Leitung der Staatsanwaltschaft Heidelberg, nehmen nun vor allem das Motiv des Attentäters und die Herkunft seiner Waffen in den Blick.

Zum Ablauf der Tat sagte Strobl, dass um kurz vor 12:30 Uhr am Montagmittag erste Notrufe bei den Rettungskräften eingingen. Bereits wenige Minuten später seien drei Streifenwagen der Polizei vor Ort auf dem Universitätsgelände eingetroffen. Um kurz vor 13 Uhr fanden die Einsatzkräfte den leblosen Täter.

Tat über Whatsapp angekündigt

Der Vater des mutmaßlichen Amokläufers meldete sich zwei Minuten nach Auffinden des Täters beim zuständigen Polizeirevier. Kurz vor dem mutmaßlichen Amoklauf hatte der Täter seinem Vater eine Whatsapp-Nachricht geschickt. Nach Angaben der Polizei soll er geschrieben haben, "dass Leute jetzt bestraft werden müssen".

Derzeit wertet die Polizei digitale Geräte aus, die das Spezialeinsatzkommando (SEK) bei der Durchsuchung der Wohnung des Täters sichergestellt hat. Er sei zuversichtlich, dass die Auswertung Hinweise auf die Motivlage geben könnte, sagte Innenminister Strobl. Zudem werden die Leichen des Täters und des Todesopfers rechtsmedizinisch untersucht. Der Leichnam des jungen Mannes und der 23-jährigen Frau seien zur Obduktion zum Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg gebracht worden, so Strobl.

Der Innenminister sprach von einer entsetzlich belastenden Situation für die Verletzten und die Beteiligten, auch für diejenigen, die im Hörsaal dabei gewesen seien. Er wünsche ihnen eine baldige Genesung an Leib und Seele, so Strobl. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Opfern sein Beileid ausgedrückt. Die Nachrichten machten ihn zutiefst betroffen. Kretschmann dankte Einsatz- und Rettungskräften für ihre Arbeit.

18-jähriger Täter tötet sich selbst

Ein 18-jähriger Biologie-Student hatte am Montag in einem Hörsaal mehrfach auf Studierende geschossen. Die Gewehre soll er laut Staatsanwaltschaft vor wenigen Tagen im Ausland gekauft haben. In seinem Rucksack soll er außerdem rund 100 Schuss Munition mit sich geführt haben. Polizeilich sei der Täter nie zuvor in Erscheinung getreten. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Deutsche, der in Mannheim wohnte, in dem Hörsaal des Zentrums für biologische Grundlagenforschung, in dem rund 30 Studierende waren, mehrmals schoss, danach flüchtete er ins Freie und nahm sich das Leben.

Ein Opfer erliegt Verletzungen

Eine 19- und 20-jährige Frau sowie ein 20-jähriger Mann wurden durch die Schüsse leicht verletzt. Eine 23-Jährige Studentin starb am Montagnachmittag an den Folgen eines Kopfschusses.

Mitarbeiter von Forschungszentrum sahen den Täter

Zwei Mitarbeiter des Heidelberger Forschungszentrums für biologische Grundlagenforschung (COS) sind womöglich nur knapp dem Amokschützen entkommen. Der Direktor des "Centre for Organismal Studies", Jan Lohmann, schilderte am Dienstag, was seinen Kollegen am Vortag passiert war: Sie seien die Treppe zum Foyer des Gebäudes hinuntergekommen, als sie einen Schuss hörten, den sie zunächst Bauarbeiten im Haus zuordneten. Als sie ihren Irrtum bemerkten, seien sie nur fünf bis sechs Meter von dem jungen Mann entfernt gewesen, der gerade aus dem Hörsaal kam. Der 18-Jährige habe die Waffe auf die beiden Männer gerichtet. Sie konnten unverletzt entkommen. Weitere COS-Mitarbeitende im Gebäude hätten sich per Messenger-Dienst gewarnt. Als nur noch entfernt Schüsse zu hören gewesen seien, seien sie in den Hörsaal gegangen, um dort Erste Hilfe zu leisten, so Lohmann.