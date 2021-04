In Stuttgart ist die indische Mutante des Coronavirus nachgewiesen worden: Laut Gesundheitsamt bei einem Mann, der bereits Ende Februar aus Indien nach Stuttgart gezogen war.

Wie das Stuttgarter Gesundheitsamt mitteilte, befand sich der Mann in Quarantäne, als er Symptome entwickelt. Sein PCR-Test vom Februar sei jetzt erst nachträglich überprüft worden. Dabei habe man festgestellt, dass er mit der indischen Virusmutation B.1.617 infiziert gewesen sei.

Wie die Stadt Stuttgart bestätigte, habe der Mann sich bis zu seiner Genesung in Quarantäne befunden. Man gehe daher nicht davon aus, dass er in Stuttgart weitere Personen angesteckt hat. Die Stadt weist aber darauf hin, dass es über weitere Einreisen anderer Personen zu Infektionen mit der indischen Variante gekommen sein könnte.

Sozialministerium spricht von mehreren Nachweisen

Am Mittwoch hatte das baden-württembergische Sozialministerium bekannt gegeben, dass bei zwei Reiserückkehrern die indische Corona-Variante nachgewiesen worden sei. Die Personen waren am 10. März beziehungsweise am 10. April eingereist. "Beide Infizierte waren isoliert und enge Kontaktpersonen der Erkrankten befinden sich in Quarantäne. Bisher sind keine Folgefälle aufgetreten", hieß es vom Ministerium. Darüber hinaus gab es demnach im Labor fünf weitere Nachweise der Mutante. Die Gesundheitsämter und das Landesgesundheitsamt ermitteln dazu, hieß es. Ob der Mann, der im Februar eingereist war, zu den fünf weiteren Fällen gehört, ist noch unklar.

WHO und RKI stufen Variante zur Beobachtung ein

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Robert-Koch-Institut (RKI) stufen die B.1.617 Variante bisher als so genannte "Variant of Interest" (VOI) zur Beobachtung ein. Als besorgniserregend ("Variant of Concern" -VOC) gilt sie bisher nicht. Das RKI schreibt, dafür fehlten gegenwärtig gesicherte Erkenntnisse. Bei Varianten geht es Experten um die Frage, ob eine verringerte Wirksamkeit der Immunantwort und/oder einer erhöhte Übertragbarkeit vorliegt.

Indien wurde von Deutschland am 26. April 2021 als Virusvariantengebiet eingestuft, und es gilt ein Beförderungsverbot für Personen im grenzüberschreitenden Reiseverkehr. Ausgenommen davon sind deutsche Staatsangehörige und Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland.

Virologe Drosten geht im Moment nicht von höherer Ansteckung aus

Der Virologe Christian Drosten zeigt sich angesichts der bisherigen Erkenntnisse über die indische Corona-Variante B.1.617 weiter relativ gelassen. Anhand der sehr kleinen verfügbaren Datenbasis lasse sich schließen, dass die Mutante nicht allein die heftige Infektionswelle in Indien verursache, "sondern das ist mehr eine bunt gemischte Virus-Population", sagte der Wissenschaftler von der Charité in Berlin im Podcast "Coronavirus-Update" (NDR-Info) vom Dienstagabend.

Virologe Christian Drosten geht nicht schwereren Verläufen durch B.1.617 aus. Imago imago images/photothek

Im Moment halte er die Variante B.1.617 "in der Medienbewertung (für) überschätzt", sagte Drosten. Auch gebe es keine Belege, dass Menschen durch sie schwerer erkrankten. "Wenn viele Leute zur gleichen Zeit infiziert werden, dann hat man auch bei den jüngeren Altersgruppen auf einmal, absolut gesehen, ganz viele Kranke in einem kurzen Zeitfenster." In Indien sei zudem die Grundgesundheit der Bevölkerung weniger gut als in Deutschland, was den Effekt der jüngeren Bevölkerung wieder etwas ausgleiche. Drosten machte aber deutlich, dass sich der Sachstand ändern kann: "Es kann sein, dass in zwei Monaten sich herausstellt, dass doch irgendwas ist mit diesem Virus."

Biontech-Chef von Wirksamkeit gegen indische Mutation überzeugt

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer dürfte nach erster Einschätzung der beiden Unternehmen auch gegen die indische Virusvariante wirken. Biontech-Chef Ugur Sahin sagte am Mittwoch in Berlin, die entsprechenden Tests liefen zwar noch, aber er sei "zuversichtlich", dass das Biontech/Pfizer-Vakzin auch gegen B.1.617 wirke. Die indische Mutante zeichne sich durch Veränderungen aus, die bereits aus anderen Corona-Varianten bekannt seien, erläuterte Sahin. Gegen diese wirke der Impfstoff. Insgesamt hätten Biontech und Pfizer inzwischen schon mehr als 30 Corona-Varianten getestet, bei fast allen funktioniere das Vakzin genau so gut wie bei der Ursprungsform. Auch in den Fällen, in denen die Immunantwort nach der Impfung schwächer ausfalle, sei diese ausreichend, fügte er hinzu.

Indien kämpft mit hunderttausenden Neuinfektionen pro Tag

Indien hat auch am Donnerstag einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das Gesundheitsministerium gab 379.257 bestätigte neue Fälle binnen eines Tages an, die Zahl der Corona-Todesfälle stieg um 3.645 auf insgesamt 204.832 seit Beginn der Pandemie. Indien verzeichnet nun insgesamt 18,38 Millionen Corona-Ansteckungen insgesamt.