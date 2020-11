Der Bundesgerichtshof (BGH) hält die Schutzgemeinschaft für Bankkunden (SfB) nicht für befugt, vor Gericht Verbraucherrechte einzuklagen. Der Verein erfülle nicht die Voraussetzungen, um stellvertretend für Verbraucher zu klagen, urteilten die obersten Zivilrichter in Karlsruhe. So hatte Anfang 2019 bereits das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) geurteilt. Nun ist eine Musterklage - die Autobesitzern den Weg ebnen sollte, mit einem Trick ihren alten Diesel loszuwerden - endgültig gescheitert. Die Schutzgemeinschaft hatte es auf bestimmte Pflichtangaben in Autokreditverträgen abgesehen, die nach ihrer Auffassung nicht den Anforderungen entsprechen. Denn fehlerhafte Klauseln könnten zur Folge haben, dass die Widerrufsfrist nie in Gang gesetzt wurde. Hier hätten vor allem Diesel-Fahrer profitiert, die ihr durch den Abgasskandal in Verruf geratenes Auto ohne Verlust loswerden wollen. Die Klage des Vereins hatte sich gegen die Mercedes-Benz Bank in Stuttgart gerichtet und war die erste Musterfeststellungsklage überhaupt, die in Deutschland verhandelt wurde.