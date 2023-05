Führungen mit Robotern oder eine Schnitzeljagd zur Suche nach der Liebe: Beim Internationalen Museumstag sind fast 300 Museen in Baden-Württemberg mit zahlreichen Aktionen dabei.

Am Sonntag ist Internationaler Museumstag. Nach Angaben des Museumsverbandes in Baden-Württemberg bieten rund 278 Museen in 160 Orten im Land zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen an. Der Eintritt ist dann in den meisten öffentlichen Museen frei.

Eine Übersicht, welche Aktionen es in Baden-Württemberg gibt:

"Liebe, was uns bewegt" - das ist der Titel der Großen Landesausstellung, die derzeit im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart zu sehen ist. Das Museum und andere Kultureinrichtungen entlang der so genannten Kulturmeile nehmen diesen Titel zum Anlass, anlässlich des Internationalen Museumstages ein großes Bürgerfest zu feiern.

Dabei machen unter anderem das Schauspielhaus, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, das Museum im Stadtpalais und die Staatsgalerie mit. Unter dem Motto "Liebe Nachbarschaft" bieten die Häuser zwischen 11 und 17 Uhr unterschiedliche Veranstaltungen an, bei denen sich alles um die Liebe dreht: von Oper bis Slam, von der Lesung queerer Liebesbriefe bis hin zu einem öffentlichen Balletttraining. Daneben gibt es ein umfangreiches Mitmachprogramm. So lädt beispielsweise die Landesbibliothek Kinder und Erwachsene ein, bei einer Schnitzeljagd die Liebe in Bücherregalen zu suchen.

In Mannheim haben das Technoseum, die Kunsthalle und das Marchivum Aktionen geplant. In den Reiss-Engelhorn-Museen gibt es unter anderem eine Spezial-Führung zur Ausstellung "Die Welt am Oberrhein". Dabei erklärt ein Restaurator, wie alte Fotos für die Ausstellung aufbereitet werden. Im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg kann man kostenlos die Sonderausstellung "La Boheme" mit Plakatkunst aus der Zeit um die Jahrhundertwende besuchen. Ebenfalls frei ist der Eintritt in das Lobdengau Museum in Ladenburg. In Ludwigshafen bietet das Wilhelm-Hack-Museum neben verschiedenen Führungen Workshops im Museumsgarten und eine Bustour zu Streetart-Kunstwerken in der Stadt an.

Im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, im Naturkundemuseum und im Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss ist der Eintritt frei. Das Badische Landesmuseum bietet zudem eine Führung in Begleitung eines kleinen Roboters an. Auch in Pforzheim beteiligen sich die Museen mit Aktionen: Im Stadtmuseum gibt es einen Schnupperworkshop zu 3D-Druck für Einsteiger und eine gemeinsame Kochaktion für Kinder.

Mitmachaktionen und Führungen gibt es bei freiem Eintritt auch im Heimat- und im Naturkundemuseum in Reutlingen.

Tuttlingen feiert den Museumstag mit einem kleinen Fest. Es gibt Führungen durch die Sonderausstellung "Schuhgeschichte(n)", außerdem kann man im Tuttlinger Haus von 1803 den ein oder anderen versteckten Winkel entdecken. Im Calwer Palais Vischer können Besucher durch die Belle Etage flanieren oder den Langen, den einzigen erhaltenen Turm der früheren Stadtbefestigung, erklimmen.

Zu einer digitalen Schnitzeljagd lädt das Tübinger Stadtmuseum ein. Und wer will, kann bei freiem Eintritt an einer Führung durch den neu gestalteten Garten des Hölderlinturmes teilnehmen.

In Heilbronn dreht sich auch am Internationalen Museumstag alles um Stoffe. In der Ausstellung "Kunst Stoff" in der Kunsthalle Vogelmann wird eine Führung mit Webmeisterin Ingrid Lang angeboten, im Museum im Deutschhof können Kinder unter dem Motto "Stoffe im Heilbronner Land" mehr über die Geschichte von Textilen von der Steinzeit bis heute erfahren.

Das Rößler Museum Untermünkheim (Landkreis Schwäbisch Hall) feiert am Internationalen Museumstag sein 40-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass sind in einer Sonderausstellung bisher noch nicht gezeigte Möbelexponate zu sehen. Das Hällisch-Fränkische Museum Schwäbisch Hall lockt mit der Ausstellung "inbetween" mit Kunstwerken aus recycelten Materialien.

Das Ulmer Stadthaus widmet sich mit einer Ausstellung von Birte Horn zeitgenössischer Kunst. Im Donauschwäbischen Zentralmuseum gibt es verschiedene Führungen und Salonmusik aus Ungarn. Im Ellwanger Alamannenmuseum ist der Eintritt frei für Konzerte, Tänze und Mitmachaktionen.

Auch die Region Bodensee-Oberschwaben ist beim Internationalen Museumstag dabei. So beteiligt sich das Zeppelin Museum in Friedrichshafen in einer Kooperation mit den Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation".