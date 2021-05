Zum Internationalen Museumstag bieten am Sonntag viele Museen im Land digitale Ausstellungen und Rundgänge an. Nach Angaben des baden- württembergischen Museumsverbands gibt es auch Spiele wie eine digitale Schnitzeljagd in der Stuttgarter Staatsgalerie oder ein Drohnenflug durch das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Das Karlsruher Naturkundemuseum bietet drei digitale Führungen an, die Einblicke in verschiedene Ausstellungsbereiche ermöglichen. In Kreisen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 sind auch Ausstellungsbesuche vor Ort möglich: So ist in Freiburg der Eintritt in den städtischen Museen kostenlos - ebenso wie im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg.