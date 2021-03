Das Kulturleben fährt schrittweise wieder hoch. Einige Museen öffnen bereits ab Dienstag wieder ihre Türen - andere müssen wegen zu hoher Inzidenzzahlen allerdings noch warten.

Die staatlichen und privaten Museen in Baden-Württemberg stehen nach dem langen Corona-Lockdown vor der Wiedereröffnung. Bereits ab Dienstag können sich Besucher etwa wieder die Ausstellungen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, der Kunsthalle Mannheim oder der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden ansehen. Anderswo ist es erst eine Woche später so weit. "Das direkte Kulturerleben kommt in unser Leben zurück", kommentierte Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) am Montag die ersten Öffnungen. "Ich hoffe, dass wir bald weitere Schritte ermöglichen können."

Die Kunsthalle Mannheim ist mit ihrer Sonderausstellung mit Werken des Malers und Bildhauers Anselm Kiefer eines der ersten Museen im Land, das nach dem Corona-Lockdown besucht werden kann. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Öffnungen abhängig von Corona-Neuinfektionen

Seit Montag dürfen Museen in Baden-Württemberg mit vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten wieder öffnen. Das gilt aber beispielsweise nicht in Landkreisen, die dauerhaft über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 liegen. In Kreisen mit einer Inzidenz von unter 50 ist hingegen auch ein spontaner Museumsbesuch möglich.

Die Angaben beziehen sich auf die Inzidenzwerte in der jeweiligen Region. Tatsächliche Regelungen können abweichen.

Da die Öffnung der Museen von den Infektionszahlen abhängig ist, gibt es keinen einheitlichen Öffnungstermin. Zu den ersten zählt die Kunsthalle Mannheim, wo unter anderem ab Dienstag die Sonderausstellung "Anselm Kiefer" präsentiert wird, die bisher nur digital zu sehen war.

Mitarbeiter teilweise noch in Kurzarbeit

Auch die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim öffnen bereits am Dienstag wieder. In Stuttgart wird das Landesarchiv Baden-Württemberg seine Lesesäle und Ausstellungen wieder für Besucher öffnen. In der Kunsthalle Karlsruhe wird ab Dienstag die Schau "Francois Boucher" zu sehen sein, die wegen Corona seit 13. November in der Warteschleife ist. In Ulm sollen die Museen frühestens am 16. März dem Publikum wieder offenstehen, wie ein Sprecher des Museums Ulm am Montag sagte.

Die geänderte Corona-Verordnung des Landes sei erst am Wochenende bekannt gegeben worden. Deshalb fänden zunächst Gespräche zwischen den verschiedenen Ausstellungshäusern in der Stadt statt. Da zahlreiche Mitarbeiter derzeit in Kurzarbeit seien, müssten zunächst auch arbeitsrechtliche Fragen geklärt werden.

Auch die Staatsgalerie Stuttgart öffnet ihre Tore wieder für Kunstliebhaber. Pressestelle Staatsgalerie Stuttgart

Ebenfalls ab dem 16. März wollen die staatlichen Museen in Stuttgart wieder ihre Türen öffnen, wie das Kunstministerium am Montag bekanntgab. Dazu zählen die Staatsgalerie, das Linden-Museum, das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart sowie das Haus der Geschichte und das Landesmuseum Württemberg. In Freiburg soll dann auch das Augustinermuseum wieder für Besucher offen stehen.

Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe bietet ebenfalls ab dem 16. März wieder seine Familienausstellung "Räuber Hotzenplotz" an.

Im Badischen Landesmuseum Karlsruhe kommen auch die Kleinen bald wieder auf ihre Kosten. Pressestelle Badisches Landesmuseum - ARTIS - Uli Deck

Feste Zeitfenster für Kunstliebhaber

Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden geht am 27. März wieder an den Start - sollte es bis dahin nicht erneut wegen einer Verschlechterung der Pandemie-Situation zu Schließungen kommen. "Unsere Ausstellung 'Impressionen in Russland' steht kurz vor der Fertigstellung", sagte eine Museumssprecherin. Wegen der Coronalage dürften Museumsbesuche aber überwiegend nur mit vorheriger Anmeldung möglich sein. In Ulm laufen dazu bereits Vorkehrungen; auch die Kunsthalle Karlsruhe plant mit festen Zeitfenstern für Besucher. In den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim müssen sich Besucher telefonisch ein Zeitfenster für 90 Minuten zuweisen lassen.