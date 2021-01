Die baden-württembergischen Museen machen weitere Schritte, um ihre Sammlungen mit Kolonialobjekten zu digitalisieren und damit die Provenienzforschung an den Kulturgütern aus Afrika oder Asien voranzubringen. Das Museum Natur und Mensch Freiburg will die Objekte afrikanischen Ursprungs in seiner Ethnologischen Sammlung erfassen. In Ulm plant das dortige Museum, rund 120 Objekte aus kolonialem Kontext zu digitalisieren. Auch die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen wollen Sammlungen mit Objekten aus Afrika digital erfassen und öffentlich zugänglich machen. Das Land unterstützt die drei kommunal getragenen Museen nach Angaben von Mittwoch mit insgesamt rund 96.000 Euro. Bei der Provenienzforschung versuchen Experten, die Herkunft der Ausstellungsstücke und Archivbestände ihrer Häuser zu klären. Ziel ist, die Kulturgüter, die nach heutigen Wertmaßstäben zu Unrecht erworben wurden, entweder zurückzugeben, aufzukaufen oder gemeinsame Kooperationen zu schließen.