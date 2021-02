Der Lockdown beeinträchtigt seit Mitte Dezember Millionen Menschen. Umso größer war die Wut, nachdem eine Wandergruppe einen Ort im Kreis Tuttlingen zu einem Hotspot hat werden lassen. Doch ernste Folgen drohen den Wanderern wohl nicht.

Eine Gruppenwanderung, die in Mühlheim an der Donau (Kreis Tuttlingen) für einen größeren Corona-Ausbruch gesorgt hat, wird für die insgesamt 14 Teilnehmer voraussichtlich keine strafrechtlichen Konsequenzen haben. Man gehe davon aus, dass die Wanderer keine Straftaten begangen hätten, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Rottweil, Frank Grundke, am Donnerstag. Vermutlich handele es sich um Ordnungswidrigkeiten. Die Staatsanwaltschaft sei in dem Fall bislang gar nicht eingeschaltet worden.

Wandergruppe löst Coronavirus-Infektionen aus

Hintergrund ist das Verhalten der Wandergruppe am 16. Januar. Die Teilnehmer aus zehn Haushalten waren gemeinsam zu einer Wanderung bei Mühlheim an der Donau aufgebrochen, wie das Landratsamt vor einigen Tagen rekonstruierte. Die Wanderer hätten anschließend noch gemeinsam in einer Hütte beisammengesessen. 25 Corona-Fälle ließen sich demnach schon Ende Januar auf den Ausflug zurückführen.

Zwischenzeitlich stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Ort auf mehr als 900. Beteiligte hätten sich gegenseitig angesteckt und später andere infiziert, so der Bürgermeister der Stadt, Jörg Kaltenbach (CDU). Im SWR hatte Kaltenbach ein hartes Vorgehen gegen die Beteiligten verlangt: "Da gibt es eine klare Erwartungshaltung von mir persönlich und, denke ich, von allen Bürgern meiner Stadt, dass man hier sich im allerobersten Rahmen bewegt, dass es weh tun muss", hatte Kaltenbach gesagt. Nachdem mehrere Medien aus ganz Deutschland über den Vorfall berichteten, wollte sich Kaltenbach am Donnerstag nicht mehr zu dem Thema äußern. Der Deutschen Presse-Agentur teilte er schriftlich mit: "Es ist jetzt genug und muss wieder Ruhe einkehren."

So berichtete der SWR am 3.2. über den Coronavirus-Ausbruch in Mühlheim an der Donau:

Der Fall schlägt dennoch weiter Wellen. Am Donnerstag nannte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) im Landtag das Verhalten der Wanderer "unverantwortlich". Ein Sprecher der Polizei Konstanz sagte, man gehe bislang von Verstößen gegen die Corona-Verordnung und das Infektionsschutzgesetz aus.

Warum ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert in Mühlheim so hoch? Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert gibt an, wie viele nachgewiesene Corona-Infektionen es in einem bestimmten Gebiet zum Beispiel in einem Landkreis oder Bundesland in den vergangenen sieben Tagen gab. Um Regionen besser miteinander vergleichen zu können, wird die Summe der neuen Fälle auf 100.000 Einwohner umgerechnet. Bei einer kleinen Stadt wie Mühlheim an der Donau (Kreis Tuttlingen) mit wenigen tausend Einwohnern liegt der Inzidenz-Wert dann angesichts der Anzahl der Fälle entsprechend schnell höher als bei einer Großstadt wie Stuttgart oder Karlsruhe. Nichtsdestotrotz zeigt der Wert, wie stark das momentane Infektionsgeschehen vor Ort ist.

Jetzt gelte es zu klären, ob die Person oder die Personen, die bei der Wanderung bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen seien, von ihrer Infektion gewusst hätten. Das wäre Voraussetzung für ein Körperverletzungsdelikt. Allerdings gehe die Polizei derzeit nicht davon aus. Die Ermittlungen zu dem Fall könnten sich hinziehen. Es müssten 14 Beteiligte und weitere Zeugen befragt werden.

Positive Corona-Fälle sollen Quarantäne gebrochen haben

Positiv getestete Teilnehmer der Wandergruppe sollen ihre Quarantäne gebrochen und dann auf der Arbeit weitere Menschen angesteckt haben. In mindestens zwei Firmen im Ort sollen Arbeitskollegen angesteckt worden sein. Tuttlingens Landrat Stefan Bär nannte den Vorfall in einer Video-Botschaft einen der massivsten Verstöße gegen die Corona-Verordnung bisher. Das Verhalten sei rücksichtslos gewesen "und grenzt an Selbstherrlichkeit".

In einer am Montag im Internet veröffentlichten Erklärung des Mühlheimer Gemeinde- und Ortschaftsrats zu dem Corona-Regelverstoß heißt es, es seien offenkundig auch bewusst falsche und unvollständige Angaben bei der Kontaktnachverfolgung gemacht worden. Die Wanderung sei ein "massiver und vollkommen inakzeptabler Verstoß gegen die Coronaverordnung".

Teilnehmer sprechen von einer "saublöden Tat"

Der Vorfall habe dem Ansehen der Stadt und des Landkreises stark geschadet. Einige der Teilnehmer äußerten sich mittlerweile. Wie die "Schwäbische Zeitung" berichtet, würden einige inzwischen von einer "saublöden Tat" sprechen, anderen fehle aber die Einsicht, einen Fehler gemacht zu haben. Alle hätten aber von "massiven Drohungen" berichtet.

Mühlheim an der Donau (Kreis Tuttlingen) hatte sich zuletzt zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Die Inzidenzzahlen sind seit dem Vorfall aber wieder rückläufig SWR Anne Täschner

Auch Mühlheims Bürgermeister hatte zuvor davor gewarnt, die Beteiligten der Wandergruppe an den Pranger zu stellen. Er wolle keine "Hexenjagd" auf die Beteiligten, so Kaltenbach im SWR. Ein öffentlicher Pranger dürfe ausdrücklich nicht stattfinden, man müsse die Personen schützen und jedem die Möglichkeit für Einsicht und Reue geben.