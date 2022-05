Bund und Länder halten an den bisherigen Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie zunächst fest. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagsabend nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder. In Baden-Württemberg soll Mitte der Woche eine neuen Corona-Verordnung in Kraft treten. SWR-Reporterin Edda Markeli berichtet.