Auch in Baden-Württemberg kommen Corona-Lockerungen

In gut vier Wochen sollen so gut wie alle Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen. Baden-Württemberg trägt das mit. Dabei klang das vor einigen Tagen noch anders. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will aber für den Ernstfall gewappnet sein und möchte eine Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes. Damit Baden-Württemberg im Ernstfall handlungsfähig ist.