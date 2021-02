Motorradlärm sorgt in Baden-Württemberg immer wieder für Konflikte. Im vergangenen Sommer hat das Land deshalb Lärmmessgeräte aufstellen lassen. Nun wurden die Ergebnisse analysiert.

Die Motorrad-Lärmmessungen des Landes haben ergeben: Motorräder sind deutlich lauter als der Restverkehr. Beispielhaft für die Lärmmessungen des Landes wurden die Daten an der B39 bei Löwenstein (Landkreis Heilbronn) vom Samstag, 11. Juli 2020, ausgewertet.

Jedes Dritte Motorrad lauter als 90 Dezibel

An der Messstelle B39 bei Löwenstein war etwa jedes zweite Motorrad mit 87 Dezibel oder lauter unterwegs, jedes Dritte war sogar lauter als 90 Dezibel. Bei den Pkws kam nur eins von acht, sowie eins von 30 Fahrzeugen auf diese gemessenen Werte. An drei weiteren Straßenabschnitten, an denen gemessen wurde, ergab sich ein vergleichbares Bild.

Gemessen wird der Lärmpegel auf den Straßen in Baden-Württemberg mit sogenannten Leitpfostenmessgeräten. Diese erfassen die Laufstärke von vorbeifahrenden Pkws und Motorrädern. Auch die Daten der vom Land geförderten Motorradlärm-Displays der Kommunen wurden für die Analyse der Lärmpegel hinzugezogen.

Lärmschutzbeauftragter: "So laut wie ein Presslufthammer"

Die meisten Motorräder seien so laut wie eine Motorsäge oder ein Presslufthammer, so der Lärmschutzbeauftragte der Landesregierung, Thomas Marwein, in Hinblick auf die Daten. Er fordert, dass Motorräder leiser werden müssen und setzt große Hoffnungen auf Elektro-Motorräder.

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sieht den Bund in der Pflicht, gegen Motorradlärm anzugehen. Hermann fordert, dass das real messbare Geräusch von Motorrädern zu einem entscheidenden Kriterium der Verkehrszulassung wird.

Konflikt um Motorradlärm nimmt kein Ende

Während die Politik striktere Maßnahmen zur Reduzierung des Motorradlärms fordert, fühlen sich die Biker im Land in ihrer Freiheit beraubt. Land und Kommunen hatten im Jahr 2019 die Initiative Motorradlärm gegründet, um sich gemeinsam dem Problem zu stellen. Zudem hatten die Bundesländer im vergangenen Jahr Motorrad-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen gefordert. Daraufhin kam es zu mehreren Protestaktionen von Motorradfans in Baden-Württemberg, darunter in Freiburg.