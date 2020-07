Bei schönem Wetter sind am Samstag in Baden-Württemberg viele Motorradfahrer verunglückt. Im Enzkreis kam ein Biker von der Fahrbahn ab und starb. Im Ostalbkreis rammte eine Autofahrerin ein Motorrad und beging Fahrerflucht.

Dauer 0:32 min Unfallflucht bei Bartholomä: Autofahrerin rammt Biker In der Nähe von Bartholomä (Ostalbkreis) hat eine Autofahrerin einem 49-Jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Mann wurde beim Zusammenprall lebensgefährlich verletzt. Die Frau beging Unfallflucht, konnte jedoch ermittelt werden.

Bei dem Unfall im Ostalbkreis hat eine 26-jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag einem 49-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Autofahrerin auf einer Landstraße bei Bartholomä abbiegen und rammte den Motorradfahrer. Die Frau floh vom Unfallort und ließ den Mann lebensgefährlich verletzt liegen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die 26-Jährige konnte ermittelt werden und muss nach Polizeiangaben mit einer Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung, Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Außerdem werde ihr vermutlich der Führerschein entzogen.

Autofahrer übersieht Biker bei Ausfahrt aus Grundstück

Im Pforzheimer Stadtteil Eutingen war es am Samstagmorgen ein 21-jähriger Autofahrer, der beim Herausfahren aus einer Grundstückseinfahrt einem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm. Der 34-Jährige wurde laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Ausgeschert auf gleicher Höhe

Auf der Schwarzwaldhochstraße zwischen Schliffkopf und Ruhestein setzte eine 39-jährige Autofahrerin am Samstagvormittag zum Überholen an, als sie gerade von einem Motorradfahrer überholt wurde. Der 61-Jährige wurde durch den Zusammenprall und den Sturz schwer verletzt.

Fahrspurwechsel mit Folgen

Auch auf der A8 bei Rutesheim (Kreis Böblingen) wurde am Samstag ein Motorradfahrer übersehen. Der 40-Jährige war laut Polizei gegen 17 Uhr auf der linken Spur in Richtung Karlsruhe unterwegs, als ein Kleintransporter von rechts auf seine Fahrspur wechselte. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, machte er eine Vollbremsung, stürzte und prallte in ein weiteres Auto. Schwer verletzt wurde der Biker in eine Klinik geflogen.

Motorradfahrer stürzt über Leitplanke und stirbt

Tödlich verunglückt ist am Samstagmittag ein Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen Pforzheim und Weil der Stadt. Wie die Polizei mitteilte, war der 71-Jährige mit seiner Maschine auf der Würmtalstrecke bei Mühlhausen (Enzkreis) in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und über die Schutzplanke gestürzt.

Mehrfach überhöhte Geschwindigkeit

Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, geriet ein 18-jähriger Motorradfahrer am Samstagmorgen bei Gschwend (Ostalbkreis) in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, so die Polizei. Dort prallte er mit einem Auto zusammen und zog sich schwere Beinverletzungen zu.

Auch auf der B3 bei Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) verlor ein Motorradfahrer - wohl wegen Rasens - am Samstagabend die Kontrolle über seine Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Der 25-Jährige stieß mit einem Auto zusammen und verletzte sich schwer.