Die Polizei kontrolliert an diesem Wochenende viele Motorräder in Baden-Württemberg. Zum Auftakt des Aktionswochenendes "Motorrad" nahmen landesweit 600 Polizisten auffällige Motorräder unter die Lupe. Nach Angaben der Polizei geht es darum, Motorradfahrer aufzuklären und zu sensibilisieren. Damit soll die Sicherheit auf den Straßen erhöht und die Zahl der Unfälle gesenkt werden. Die Beamten kontrollieren zudem Geschwindigkeit und Lautstärke. Bei Kontrollstellen der Polizeipräsidien Aalen, Offenburg und Konstanz gab es bis zum Samstagmittag keine Beanstandungen, wie das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg knapp 4.700 Unfälle, an denen ein Motorrad beteiligt war.