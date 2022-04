Schwerpunktkontrollen für Motorradfahrerinnen und -fahrer im Mai

Im Mai soll es in Baden-Württemberg vermehrt Schwerpunktkontrollen von Motorradfahrerinnen und -Motorradfahrern geben. Das Land plant dafür 300 mobile und stationäre Kontrollaktionen, die von 1.300 Polizistinnen und Polizisten durchgeführt werden. Ziel der Kontrollen sei es, Motorradfahrerinnen und -fahrer von einer verantwortungsbewussten und umsichtigen Fahrweise zu überzeugen, so das baden-württembergische Innenministerium. Mehr als 4.100 Unfälle mit Motorrädern hat es im vergangenen Jahr gegeben. Drei von vier wurden durch den Biker oder die Bikerin selbst verursacht. 71 Menschen kamen ums Leben, jeder fünfte Verkehrstote in Baden-Württemberg war damit im vergangenen Jahr ein Motorradfahrer. Bei den Kontrollen soll besonders auf technische Manipulationen an Motorrädern geachtet werden. Die Zahl der getunten Fahrzeuge erreichte 2021 einen Rekord. Laut Innenministerium sind auch aufklärende und präventive Aktionen durch die Polizei geplant.