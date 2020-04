Schon ist das Osterwochenende da und die ersten Motorradfahrer verunglücken sich. Fünf verschiedene Unfälle wurden am Samstag und Sonntag in Baden-Württemberg vermeldet. Die Polizei rät von Motorradsausflügen während der Corona-Krise ab.

In Schechingen (Ostalbkreis) hat ein Motorradfahrer bei zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Seine 22 Jahre alte Beifahrerin erlag an ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

In Lenningen (Kreis Esslingen) prallte ein Motorradfahrer am Samstag mit seinem Fahrzeug gegen einen Wohnwagen. Zuvor war er in einer Kurve aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Auch in Freudenstadt kam es zu einem schweren Motorradunfall. Ein 39-Jähriger kam am Samstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr dabei auf die Gegenfahrbahn und schrammte an einer Mauer entlang. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 294 musste für die Rettungsaktion gesperrt werden.

Motorradfans sollen laut Polizei zuhause bleiben

Da es bereits zu mehreren schweren Motorradunfällen gekommen war, appellierte die Polizei eindringlich an die Motorradfans, die Osterfeiertage nicht verstärkt für Ausfahrten zu nutzen. Jeder könne dazu beitragen, kein Fall für die Intensivmedizin der Krankenhäuser zu werden und damit das dortige Personal zusätzlich zu belasten.

Die Verkehrsdienste kündigten an, zusammen mit den Streifendiensten nicht nur auf die Bestimmungen der Corona-Verordnung achten, sondern auch entsprechende Geschwindigkeitsmessungen auf beliebten Biker-Strecken in den dortigen Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis durchzuführen.

Weitere verunglückte Fahrer in Stuttgart und Schelklingen

Ein 86 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) verunglückt und schwer verletzt worden. Sein Motorrad krachte am Samstag in eine Leitplanke. Der Fahrer rutschte über die Fahrbahn und kam an der linken Böschung zum Liegen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

In Stuttgart prallte am Samstag ein 28 Jahre alter Motorradfahrer gegen einen Laternenmast. ach Auskunft der Polizei kamen er und seine 18-jährige Beifahrerin mit schweren Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik. Warum der Motorradfahrer zu weit nach rechts abkam und den Unfall verursachte, ist unklar.