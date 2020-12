Nach dem verheerenden Brand im größten griechischen Flüchtlingslager "Moria" hat es in Baden-Württemberg am Mittwochabend mehrere Demonstrationen gegeben. Zu den Kundgebungen aufgerufen hatten die regionalen Ableger der internationalen Bewegung "Seebrücke". Unter anderem in Tübingen, Freiburg und Karlsruhe forderten Demonstranten die Aufnahme der Flüchtlinge. In Freiburg kam es zu der spontanen Kundgebung auf dem Platz der alten Synagoge. Die Polizei zählte rund 500 Teilnehmer. In den verschiedenen Beiträgen von Kommunalpolitikern wurde die sofortige Evakuierung des Flüchtlingscamps in Moria und ein allgemeiner Wandel in der europäischen Flüchtlingspolitik gefordert. Ebenso riefen die Redner dazu auf, Menschen aus den Lagern an den EU-Außengrenzen auch in Freiburg aufzunehmen. Auch Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) signalisierte in einer Mitteilung die Bereitschaft der Stadt, Flüchtlinge nach Freiburg zu holen. In Heidelberg und Mannheim kamen insgesamt über 600 Menschen zusammen. In Karlsruhe haben rund 200 Menschen demonstriert, in Tübingen etwa 150.