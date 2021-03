per Mail teilen

Der mutmaßliche Dreifachmörder von Holzgerlingen hat zum Prozessauftakt ein Geständnis abgelegt. Im März soll er in Holzgerlingen drei Menschen getötet haben und danach ins Ausland geflohen sein.

Der heute 31-Jährige bereue die Tat zutiefst, sagte der Anwalt des Mannes in einer kurzen Erklärung am Dienstag vor dem Stuttgarter Landgericht. Es handele sich nicht um eine geplante Tat. Sein Mandant habe im Affekt gehandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, aus Wut über einen abgeschalteten Anschluss für das W-Lan in seiner Wohnung seinen Vermieter und zwei weitere Menschen getötet zu haben. Der Ankläger sagte, der Mann habe seine Opfer heimtückisch und aus niederen Beweggründen erstochen.

Laut dem Anwalt des mutmaßlichen Täters war der Auslöser des Kontrollverlustes eine psychische Erkrankung. Seit Beginn des Mietverhältnisses habe sich der Informatiker in einer depressiven Phase befunden. Der Angeklagte wohnte in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Der Angeklagte erwähnte bei einer Vernehmung, dass es ihm schwer falle, mit anderen Menschen langfristige Kontakte einzugehen.

Angeklagter war wütend wegen des abgeschalteten W-Lan-Anschlusses

Am 18. März waren die Leichen einer 27-Jährigen sowie ihres 33 Jahre alten Lebensgefährten und dessen 62-Jährigen Vater von der Polizei gefunden worden. Die Mutter der getöteten 27-Jährigen hatte zuvor die Polizei verständigt, da die Tochter einen Termin nicht eingehalten hatte und telefonisch nicht erreichbar war.

Vor dem mutmaßlichen Dreifachmord hatte sich der Angeklagte in der Nacht um 1:49 Uhr an die Polizei gewandt und um Hilfe wegen des W-Lan-Anschlusses gebeten, wie der Staatsanwalt sagte. Die Polizei habe sich nicht zuständig gefühlt und darauf verwiesen, dass dies eine zivilrechtliche Auseinandersetzung sei. Daraufhin habe der Mann wenig später seine Opfer erstochen.

Flucht ins Ausland und Gerichtsverfahren

Unmittelbar nach der Tat floh er nach Italien. Dort wurde er wenige Tage später verhaftet und im Juni schlussendlich nach Deutschland ausgeliefert. Die Auslieferung verzögerte sich auf Grund der Corona-Krise. Für den Mord-Prozess hat das Gericht zwölf Verhandlungstermine bis zum 15. Dezember angesetzt.