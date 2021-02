Am Mittwoch kam es bei der Lernplattform Moodle zu Problemen, wie das Kultusministerium in Stuttgart mitteilte. Für die Dauer von 45 Minuten konnten bei dem zu Moodle gehörenden System "Big Blue Button" keine neuen Videokonferenzen gestartet werden, bestätigte das Kultusministerium dem SWR. Laufende Konferenzen seien nicht betroffen gewesen. Die konkrete Ursache für das Problem war zunächst unbekannt. Seit 10:15 Uhr laufe alles wieder ohne Probleme. "Kleinere und kurzzeitige Störungen lassen sich jedoch nicht vollständig ausschließen", so das Ministerium. Immer wieder war es in der Vergangenheit zu Aussetzern gekommen.