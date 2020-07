per Mail teilen

In Baden-Württemberg gibt es bald eine einheitliche Monatskarte für Pendler. Darauf haben sich die 22 Verkehrsverbünde des Landes geeinigt. Verbundübergreifende Monats- und Jahreskarten für ganz Baden-Württemberg wird es ab dem kommenden Fahrplanwechsel am 13. Dezember geben. Damit wird das Pendeln im Lande einfacher und auch billiger. Bisher haben Pendler, die bei ihren Fahrten zur Arbeit durch verschiedene Verkehrsverbünde kommen, mehrere Monatskarten erwerben müssen. Die neuen landesweiten Abos funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie das vor eineinhalb Jahren eingeführte BW-Ticket für Einzelfahrten. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat die neuen Abos als ein "superattraktives Angebot" begrüßt. Damit sei eine weitere wichtige Etappe in der Weiterentwicklung des BW-Tarifs erreicht. Das Land bezuschusst die Zeitkarten mit bis zu acht Millionen Euro pro Jahr.