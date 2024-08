Stuttgarter Weindorf startet: Wie steht es um die Sicherheit bei Großveranstaltungen?

Nach dem Anschlag in Solingen fragen sich viele, wie es um die Sicherheit auf den Festen in Baden-Württemberg steht. In der Landeshauptstadt beginnt am Mittwoch das Stuttgarter Weindorf. Wir haben mit dem Veranstalter Jens Zimmermann und dem Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) gesprochen.