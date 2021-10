per Mail teilen

"Cringe" wird mit 42 Prozent der Stimmen "Jugendwort des Jahres" 2021, wie der Langenscheidt-Verlag am Montag in Stuttgart mitteilte. Langenscheidt wurde Anfang 2019 von dem zur Klett-Gruppe gehörenden Pons-Verlag übernommen, der seinen Sitz in Stuttgart hat.