Bereits Ende 2019 wurde es angekündigt, jetzt haben Bahn und Land die Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Die Rede ist vom Bahnhofsmodernisierungsprogramm II. Bis 2029 sollen so einige Bahnhöfe im Land erneuert werden.

Rund 430 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in die Modernisierung von 51 Bahnhöfen in Baden-Württemberg fließen. Mit rund 200 Millionen Euro übernimmt die Bahn den größten Anteil. Darauf folgen das Land mit 150 Millionen Euro und die jeweiligen Kommunen mit insgesamt 80 Millionen Euro.

Ziel ist es, Bahnsteige und Zugänge barrierefrei zu gestalten, die Gebäude zu sanieren und das Umfeld der Stationen aufzuwerten. Um sich dabei nicht nur auf große Bahnhöfe festzulegen, wurden zwei Prioritätenlisten erstellt. Eine mit Stationen die täglich mehr als 1.000 Reisende empfangen und eine mit weniger Fahrgästen.

Ob Ihr Bahnhof auch dabei ist, können Sie den beiden Listen entnehmen:

Stationen über 1.000 Reisende pro Tag

Tübingen Hauptbahnhof Plochingen Schorndorf Ulm Hauptbahnhof Bietigheim-Bissingen Sigmaringen Waiblingen Kißlegg Singen (Hohentwiel) Hechingen Offenburg Herrenberg Böblingen Bretten Schwäbisch Hall-Hessental Backnang Göppingen Eberbach Reutlingen Hauptbahnhof Aulendorf Metzingen Radolfzell

Stationen unter 1.000 Reisende pro Tag