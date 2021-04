Das Impfen gegen das Coronavirus beim Betriebsarzt will die IHK jetzt mit einem Modellprojekt erproben. Den Anfang macht der Maschinenbauer Liebherr in Ehingen im Alb-Donau-Kreis.

In Baden-Württemberg sollen laut Industrie und Handelskammer (IHK) zwölf Betriebe im Rahmen eines Modellprojektes erproben, wie das Impfen in Unternehmen funktionieren kann. Bei einem Spitzentreffen mit dem Betriebs- und Werksärzteverband und der IHK möchte das Land am Mittwoch kommender Woche die Organisation besprechen.

Land soll Impfstoff für Betriebe bereitstellen

Jetzt schon ist bekannt, dass das Land den Impfstoff für die Modellprojekte zur Verfügung stellen soll. Auch werde an der Priorisierung festgehalten - zunächst würden die über 60-Jährigen geimpft. Erstes Pilotunternehmen im Land wird der Maschinenbauer Liebherr in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) sein. Anfang Mai werden laut Sozialministerium zwei Gerichte und eine Justizvollzugsanstalt folgen.

Für die Modellprojekte erhalten die Betriebsärzte nur eine begrenzte Menge Impfstoff, da es auch noch zu wenig davon gebe. Die Versorgung der Betriebsärzte mit dem Corona-Impfstoff müsse abschließend auf Bundesebene geklärt werden. Denn nach Vorstellung der Landesregierung sollen die Betriebe die Impfstoffe genauso wie die niedergelassenen Ärzte über den Pharmagroßhandel erhalten.

Unternehmen im Modellprojekt bekommen Astrazeneca-Impfstoff

Es werde während des Modellprojekts in den Betrieben keine Wahlmöglichkeit zwischen den Impfstoffen geben. In einem Modellprojekt würden ausschließlich die Beschäftigten über 60 geimpft, hierfür gebe es nur den Astrazeneca Impfstoff, so das Sozialministerium. Die an dem Modelversuch teilnehmenden Unternehmen erhielten den Impfstoff über die nächstgelegenen Impfzentren – das sei aber eine Zwischenlösung, bis der Bund geklärt habe, wer die Betriebsärzte beliefert.

Während die IHK-Baden-Württemberg gerne auch große Unternehmen im Modellprojekt sehen würde, zeigt sich die Landesregierung offen auch für mittlere und kleine Unternehmen. Der Betriebs- und Werksärzteverband im Land betont, dass Betriebsärzte gerade auch in den kleineren Unternehmen viele Menschen erreicht würden, für die der Weg zum Impfzentrum über zu viele Hürden führe.

Die Betriebsärzte sollen im Sommer neben den Impfzentren und den niedergelassenen Hausärzten die dritte Säule der Impfkampagne sein und unter Volllast impfen, so die Vorstellung der Landesregierung.