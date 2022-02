Mobilitätspakt Lahr berücksichtigt grenzüberschreitenden Verkehr

per Mail teilen

Das Verkehrsministerium von Baden-Württemberg hat einen neuen Mobilitätspakt im Raum Lahr (Ortenaukreis) auf den Weg gebracht. Das Besondere: Er ist grenzüberschreitend.

Mit einem neuen Mobilitätspakt im Raum Lahr soll der Verkehr in der Region umweltfreundlicher werden. Am Freitag gab das Verkehrsministerium den Startschuss für das Projekt, mit dem die "Entwicklung einer verkehrsträgerübergreifenden und untereinander vernetzten nachhaltigen Mobilität in der Region Lahr" gelingen soll.

Umstieg auf umweltfreundliche Alternativen soll gefördert werden

Um Ziele wie weniger Lärm und Schadstoffe durch den Personen- und Güterverkehr zu erreichen und auch um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, soll mit dem Mobilitätspakt der Umstieg auf Bus, Bahn und Fahrrad gefördert werden. Gleichzeitig sollen die Auswirkungen von Personen- und Güterverkehr aufeinander beobachtet werden. Nur so kann laut der Landesregierung ein nachhaltiges Verkehrssystem in der Region entstehen.

Mit dem neuen Mobilitätspakt sollen nachhaltige Verkehrsmittel wie das Fahrrad gefördert werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Der Mobilitätspakt ging aus einem Bündnis aus 18 Partnern hervor. Beteiligt sind Kommunen, Verbände und Firmen aus dem Ortenaukreis, darunter der Europapark Rust. Als Bindeglied zwischen Land und Region koordiniert das Regierungspräsidium Freiburg die Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Unter Leitung des Präsidiums sollen nun kurz-, mittel- und langfristige Einzelmaßnahmen festgelegt werden, um die Ziele des Paktes zu erreichen.

Auch das Elsass ist im Pakt vertreten

Mit dem Mobilitätspakt im Raum Lahr wird zum ersten Mal der grenzüberschreitende Verkehr berücksichtigt. Das soll vor allem Pendlern zugutekommen, die täglich zwischen Deutschland und und dem französischen Elsass unterwegs sind. "Ich freue mich, dass erstmals ein Mobilitätspakt mit unseren französischen Partnerinnen und Partnern unterzeichnet wird, der das bestehende Angebot nachhaltig stärken und die Attraktivität des Umweltverbunds steigern wird", so Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Das Elsass ist über das Eurodistrict Straßburg-Ortenau im Mobilitätspakt vertreten, einem grenzüberschreitenden Zusammenschluss von Kommunen.

Der Mobilitätspakt soll als Forum dienen

Laut der Landesregierung sollen durch den Mobilitätspakt Lahr bereits bestehende Planungen und neue Projekte zum Thema nachhaltige Mobilität besser aufeinander abgestimmt werden. Der Pakt dient dabei als "regionales Forum", auf dem die beteiligten Parteien miteinander diskutieren können. Die Umsetzung einzelner Maßnahmen erfolgt im Anschluss jeweils durch die zuständigen Partner. Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Meinung zu dem Projekt im Herbst über verschiedene Dialogformate kundtun können.