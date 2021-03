Das baden-württembergische Sozialministerium erweitert das Corona-Impfangebot für über 80-Jährige. Künftig sollen mobile Impfteams auf Wunsch der Kommunen auch außerhalb der Pflegeheime vor Ort impfen.

Bislang hatten die mobilen Impfteams nur in Alten- und Pflegeheimen geimpft. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) erklärte, nachdem dort viele Erstimpfungen abgeschlossen und Zweitimpfungen terminiert seien, kämen die mobilen Impfteams für mobilitätseingeschränkte über 80-Jährige zu Vor-Ort-Terminen in interessierte Kommunen. "Dadurch verkürzen sich für viele von ihnen die Wege zur Impfung deutlich" so Lucha. Etliche Kommunen hätten bereits ihre Mitarbeit signalisiert. Das Konzept des Sozialministeriums werde in den nächsten Tagen und Wochen in Pilotprojekten umgesetzt und erprobt.

Ein mobiles Impfteam unterwegs Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Erste Einsatzorte für Mobile Impfteams stehen fest

Die ersten über 80-Jährigen können sich schon am Donnerstag vor Ort impfen lassen. Ansprechpartner sind die Gemeinden. Das Sozialministerium gab folgende Termine bekannt:

4. März 2021: Ulm, Bürgerzentrum Eselsberg

5. März 2021: Leutkirch (Kreis Ravensburg)

5. März 2021: Bonndorf (Kreis Waldshut)

8. März 2021: Kirchheim-Teck (Kreis Esslingen)

8. März 2021: Gemeindeverwaltungsverband "Schwäbischer Wald" mit den Kommunen Mutlangen, Durlangen, Spraitbach, Ruppertshofen und Täfferrot (Ostalbkreis)

13. März und 3. April: Erst- und Zweitimpfung in Gundelsheim (Kreis Heilbronn)

Stationäre Pflegeeinrichtungen haben Vorrang

Beteiligen können sich laut Sozialministerium nur die Gemeinden, in denen zumindest die Erstimpfungen in den stationären Pflegeeinrichtungen abgeschlossen sind. Auch hätten die Impfzentren zu prüfen, ob die angrenzenden Landkreise noch Unterstützung durch die mobilen Impfteams in Heimen benötigten. das habe Vorrang, so das Ministerium weiter.