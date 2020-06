Ein Offizier der Kommando Spezialkräfte KSK in Calw hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) auf eklatante Missstände in der Eliteeinheit hingewiesen. Ein Ministeriumssprecher bestätigte dem SWR am Freitagabend den Eingang des Briefs, über den zuerst der "Spiegel" berichtete. In diesem zwölfseitigen Dokument schildere der Soldat demnach, dass innerhalb des KSK rechtsextreme Tendenzen geduldet und teilweise wissentlich vertuscht würden. Den Mitgliedern der Einheit werde eingebläut, keine Vorkommnisse zu melden. Der Autor des Briefes, ein Hauptmann, beklage, dass rechtsextreme Umtriebe in der Einheit "ignoriert oder gar toleriert" würden. Der Soldat, der seit 2018 im KSK diene, nenne Beispiele für eine Kultur des Wegschauens, wenn es um rechtsextreme Tendenzen gehe. So habe einer seiner Ausbilder aus einer "aggressiv nationalkonservativen Gesinnung" keinerlei Hehl gemacht. Kramp-Karrenbauer hatte zuletzt nach mehreren Fällen im KSK eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis zum Sommer Ergebnisse vorlegen soll.