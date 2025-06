Misslungenes Comeback von Johannes Vetter

Johannes Vetter hat heute beim Speerwurf-Meeting in Offenburg sein Comeback gegeben. Bei der Veranstaltung seines Heimatvereins LG Offenburg wollte Vetter einen ersten Schritt in Richtung Weltmeisterschaft in Tokio im September machen. Der deutsche Rekordhalter und Weltmeister von 2017 quält sich seit Jahren mit Verletzungen in der Schulter und dem Ellenbogen.