Die Energieminister der EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über das weitere Vorgehen gegen Russland, auch über ein mögliches Ölembargo. Das könnte auch Auswirkungen auf Baden-Württemberg haben, denn MiRO die zweitgrößte Erdölraffinerie Deutschlands befindet sich in Karlsruhe.

Sendung am Mo. , 2.5.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW