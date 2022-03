Kretschmann kritisiert Bund für Umgang mit Ländern bei Corona-Politik

Die Länderchefs haben der Ampelkoalition einen Alleingang in der Sachen Corona-Management vorgeworfen. Auch BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann fand deutliche Worte.

Parteiübergreifend stören sich die Länder daran, dass der Bund mit dem neuen Gesetz für das Corona-Management weitgehende Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie abschafft. Sie werfen der Ampelkoalition bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag einen verantwortungslosen Alleingang in der Corona-Politik vor. Viele Länderchefs nahmen dabei kein Blatt vor den Mund. "Heute werden zwei Jahre gemeinsame Wegstrecke beendet", sagte etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Angaben von Teilnehmern bei der Videoschaltkonferenz von Bund und Ländern. Dem Vernehmen nach fand Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch deutlichere Worte für den Kurs des Bundes.

Kretschmann kritisiert Umgang mit den Ländern

Kretschmann hatte bereits im Vorfeld der Konferenz immer wieder kritisiert, dass den Ländern durch das neue Corona-Gesetz des Bundes die Instrumente fehlten, um die Pandemie weiterhin bekämpfen zu können. Baden-Württemberg wollte am Donnerstag den Unmut über die Pläne des Bundes gemeinsam mit mehreren Ländern in einer Protokollerklärung festhalten. "Einen solchen Umgang mit den Ländern hat es noch nie gegeben", sagte Kretschmann Teilnehmern zufolge in der Schalte. Eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit stelle er sich anders vor. Bisher habe man über zwei Jahre gut zusammengearbeitet. "Es gibt keine rationalen Gründe, warum es zu diesem Bruch von Seiten des Bundes kommt", so der Ministerpräsident weiterhin.

Kritik auch von anderen Länderchefs

Auch aus anderen Ländern wurde das neue Gesetz des Bundes zum Corona-Management stark kritisiert. Kretschmanns hessischer Amtskollege Volker Bouffier (CDU) äußerte sich ähnlich verärgert: "Ein Zusammenwirken mit den Ländern hat es nicht gegeben." Neben Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) äußerten sich auch die SPD-geführten Bundesländer kritisch. "Ich kann den Frust der Kolleginnen und Kollegen gut verstehen", so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Das Vorgehen sei gegen die Empfehlungen des Expertenrates und falsch.

Ärger über neues Gesetz für Corona-Management des Bundes

Das neue Gesetz für das Corona-Management soll an diesem Freitag vom Bundestag beschlossen werden. Der Bund will damit in vielen Bereichen des Alltags die Maskenpflicht abschaffen. Dies kritisieren die Länder besonders. Für strengere Infektionsschutzmaßnahmen innerhalb der Bundesländer ist nach dem geplanten Gesetz außerdem eine "konkrete Gefahr" durch die Corona-Pandemie erforderlich. Diese Begrifflichkeit halten die Länder für schwer belegbar.