Der baden-württembergische Ministerpräsident hat die Abgeordneten nach dem gestrigen Treffen mit der Kanzlerin über die verschärften Corona-Maßnahmen informiert. Aber: Es gibt auch Lockerungen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will das wegen Corona geltende Beherbergungsverbot lockern. Er sagte am Donnerstag im Stuttgarter Landtag, man werde grundsätzlich daran festhalten - mit einer Ausnahme.

"Für Geschäfts- und Dienstreisende werden wir das Beherbergungsverbot aufheben." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident BW

Diese Ausnahmeregelung soll bis zum 8. November gelten.

Beratung mit Eisenmann, Merkel und Söder

Bei dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin sei das Beherbergungsverbot gestern "kontrovers" diskutiert worden, sagte er vor dem Plenum. Danach habe sich Kretschmann mit der Kultusministerin Susanne Eisenmann, Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) - "als unser Nachbar" - beraten. Die Entscheidung zum Beherbergungsverbot sei das Ergebnis. Reisende, die nicht aus dienstlichen oder beruflichen Gründen unterwegs sind und aus einer Region mit mehr als 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen kommen, müssen weiterhin ein negatives Testergebnis vorlegen, wenn sie in Hotels oder Gaststätten übernachten wollen. "Die Botschaft muss klar sein: Wir müssen vermeidbare Reisen aus Risikogebieten und in Risikogebiete unterlassen", so Kretschmann.

"Wir müssen jetzt das Ruder rumreißen, sonst kommen wir in schwere Bedrängnis," sagte der Ministerpräsident. Das Virus habe nichts von seiner Gefährlichkeit eingebüßt und wandere durch alle Altersgruppen." Beim Treffen mit der Kanzlerin sei den Ministerpräsidenten daher eine Prioritätensetzung besonders wichtig gewesen. Zentral seien die Punkte Gesundheit, Kinder, Wirtschaft und Arbeitsplätze. Die Menschen müssten bestmöglich geschützt werden, Schul- und Kitaschließungen gelte es unbedingt zu vermeiden. Gleiches gelte auch für Betriebe: "Wir dürfen die Wirtschaft insgesamt nicht herunterfahren. Die Menschen müssen weiter ihrer Arbeit nachgehen. Ein zweites hochfahren von Maßnahmen können wir weder wirtschaftlich stemmen, noch mit staatlichen Hilfsprogrammen", sagte Kretschmann.

CDU-Minister wollten Beherbergungsverbot komplett aussetzen

Die Lockerung des Beherbergungsverbots ist auch auf Druck der CDU durchgesetzt worden. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sowie Tourismusminister Guido Wolf (beide CDU) hatten sich bis zuletzt für die komplette Aufhebung des Beherbergungsverbots ausgesprochen:

Strengere Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen

Die Ministerpräsidenten der Länder waren am Mittwoch in Berlin, um mit der Kanzlerin über die Corona-Lage zu beraten. Sie haben eine Reihe von Einschränkungen in Gebieten beschlossen, in denen in den vergangenen sieben Tagen die Zahl der Neuinfektionen stark gestiegen sind. So soll in diesen Regionen die Maskenpflicht ausgeweitet und persönliche Kontakte stark reduziert werden.