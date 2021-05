per Mail teilen

In dieser Woche wird die neue grün-schwarze Landesregierung bestätigt. Die Grünen haben mit ihren Kabinettsposten vorgelegt, die CDU zieht nach. Auch bei der Union gibt es neue Gesichter.

Rund zwei Monate nach der Wahl hat sich am Dienstag der neue Landtag in Baden-Württemberg konstituiert, dabei präsentierte sich auch ein neues Kabinett. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist gesetzt. Er soll am Mittwoch vom Landtag wiedergewählt werden. Für die Wissenschaft bleibt Theresia Bauer zuständig, auch Kunststaatssekretärin Petra Olschowski behält ihr Amt. Die Minister Winfried Hermann (Verkehr) und Manfred Lucha (Soziales) machen ebenso weiter. Staatssekretärin für Verkehr wird Elke Zimmer aus Mannheim, für Soziales kommt Ute Leidig aus Karlsruhe.

Grüne erstmals im Kultusministerium

Erstmals besetzen die Grünen in Baden-Württemberg das Kultusministerium - mit der bisherigen Staatsministerin Theresa Schopper. Die frühere bayerische Grünen-Chefin tritt die Nachfolge von Kultusministerin Susanne Eisenmann an, die sich nach ihrem Scheitern als CDU-Spitzenkandidatin aus der Politik zurückziehen will. Staatssekretärin wird die bisherige Fraktionsvize und Bildungsexpertin Sandra Boser.

Neue Umweltministerin wird die Böblinger Landtagsabgeordnete Thekla Walker. Sie übernimmt die Nachfolge von Franz Untersteller. Als Staatssekretär bekommt die 52-Jährige den bisherigen Bevollmächtigen beim Bund, Andre Baumann, zur Seite gestellt. Als Finanzminister wechselt der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz nach Stuttgart. Finanzstaatssekretärin bleibt Gisela Splett.

CDU erhält fünf Ministerien

Nach den Grünen hat auch die CDU ihre Ministerien besetzt. Nach übereinstimmenden SWR-Informationen aus Kreisen von Partei und Fraktion wird die Landtagsabgeordnete Marion Gentges Justizministerin.

Die 49-jährige Rechtsanwältin aus dem Wahlkreis Lahr wird Nachfolgerin von Guido Wolf (CDU), wie es am Montag von Teilnehmenden der CDU-Fraktionssitzung in Stuttgart hieß. Ihr Staatssekretär wird der Innenpolitiker Siegfried Lorek.

Ex-CDU-Fraktionschef Reinhart konnte sich nicht durchsetzen

Thomas Strobl bleibt Innenminister, sein Staatssekretär bleibt Wilfried Klenk. Obwohl es CDU-intern einige Kritik an ihr gab, wird Nicole Hoffmeister-Kraut als Wirtschaftsministerin (Staatssekretär: Patrick Rapp) auch in der nächsten Legislaturperiode ihren Posten behalten, ebenso bleibt Peter Hauk Minister für Ländlichen Raum. Dessen Staatssekretärin wird die bisherige Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz. Ihren Posten übernimmt der bisherige CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Der Ex-Fraktionschef erhielt 121 Für-Stimmen, 20 Abgeordnete stimmten gegen ihn, zehn enthielten sich. Gegen seine Berufung zum Justizminister gab es erhebliche Widerstände aus den eigenen Reihen. Die CDU Südbaden hatte Front gegen ihn gemacht und setzte eine der ihren durch.

Neues Ministerium für Wohnen

Das neu geschaffene Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen übernimmt die bisherige Fraktionsvize der CDU Nicole Razavi. Grüne Staatssekretärin im neuen Ministerium soll die bisherige Vize-Fraktionschefin Andrea Lindlohr werden.

Aras bleibt Landtagspräsidentin

Die Stuttgarter Abgeordnete Muhterem Aras wurde zudem als Landtagspräsidentin wiedergewählt und tritt damit ihre zweite Amtsperiode an.

Ihr werden zwei Vize zur Seite gestellt, unter anderem den bereits erwähnten Wolfgang Reinhart. Die SPD, als größte Oppositionsfraktion, nominierte für den zweiten Vize-Posten den 45-jährigen Daniel Born mit absoluter Mehrheit. Er muss noch vom Landtag bestätigt werden. Born ist bisher wohnungs- und arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Fraktion.

Die Ministerinnen und Minister werden vom Regierungschef ernannt und bedürfen nun noch der formellen Bestätigung des Landtags.

Nur einige Stunden später will Kretschmann gemeinsam mit dem CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl den neuen grün-schwarzen Koalitionsvertrag unterzeichnen und das designierte Kabinett vorstellen.